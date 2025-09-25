ERPB nekeičia šių metų Lietuvos BVP augimo prognozės

2026 metais Lietuvai bankas prognozuoja 3,2 proc. BVP augimą – 0,6 proc. punkto spartesnį nei numatė gegužę, teigiama ketvirtadienį paskelbtoje ERPB Regioninėse ekonomikos perspektyvų ataskaitoje.
ERPB teigia, kad kitais metais ekonomiką skatins nuo sausio įsigaliosianti antros pakopos pensijų kaupimo reforma.
„BVP augimą (...) palaikys vienkartinis postūmis, kuris gali atsirasti kitąmet atsiradus galimybei gyventojams atsiimti lėšas iš individualių pensijų kaupimo sąskaitų. Rizikų kyla dėl prekybos ginčų ir euro zonos silpnumo, o spartesnis Europos Sąjungos fondų įsisavinimas gali būti teigiamas veiksnys ekonomikai“, – teigia ERPB.
Pasak banko, pirmąją 2025-ųjų pusę ekonomikos augimas išlaikė pagreitį – šalies BVP buvo 3,2 proc. didesnis nei prieš metus, nepaisant susitraukusios pramonės, augusių darbo kaštų ir prastesnės eksporto paklausos. ERPB teigimu, įtampų pasaulinėje prekyboje ir JAV muitų įtaką švelnina viešos investicijos į energetiką, transportą ir gynybą.
Lietuvos bankas, Finansų ministerija bei Valstybės kontrolė prognozuoja, kad antros pakopos pensijų kaupimo reforma kitąmet didins privatų vartojimą bei skatins ekonomiką, tačiau 2027 metais jo augimas turėtų gerokai sumažėti, nes didžioji dalis atsiimtų lėšų bus išleista.
