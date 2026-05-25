ESO: gaminantys vartotojai balandį pagamino daugiau nei ketvirtadalį suvartotos elektros

Per balandį gaminantys vartotojai į tinklą sugeneravo 249,6 GWh elektros energijos. ESO teigimu, šis kiekis užtikrino daugiau nei ketvirtadalį viso šalies suvartojimo, kuris siekė 948 GWh.
„Balandį fiksavome rekordinę visų laikų gaminančių vartotojų generaciją, iki šiol 200 GWh riba buvo peržengta tik du kartus, praėjusių metų birželį ir rugpjūtį“, – pranešime cituojama ESO paslaugų vystymo vadovė Eglė Drungienė.
Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 5 tūkst. naujų gaminančių vartotojų, o bendras jų skaičius pasiekė daugiau kaip 180 tūkst.
Per 3,2 tūkst. jų elektrines įsirengė savo namuose ar sklypuose, o dar beveik 2 tūkst. klientų tapo nutolusiais gaminančiais vartotojais.
„Nebedaug liko iki Vyriausybės iškelto tikslo – iki 2028 m. šalyje turėti 200 tūkst. gaminančių vartotojų. Išlaikius dabartinį augimo tempą, panašu, kad šį tikslą galėsime įgyvendinti dar šiemet“, – pažymėjo E. Drungienė.
Per mėnesį prijungtų stogo elektrinių bendra įrengtoji galia siekė beveik 61 MW (megavatą), o nutolusiems gaminantiems vartotojams priskirta daugiau kaip 28 MW leistinos generuoti galios.
ESO duomenimis, iš Lietuvoje esančių 180 tūkst. gaminančių vartotojų daugiau kaip 157 tūkst. yra privatūs klientai, o beveik 24 tūkst. – verslo. Bendra visų gaminančių vartotojų įrengtoji galia šiuo metu viršija 2,48 GW, o leistina generuoti galia – beveik 1,96 GW.
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