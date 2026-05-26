Europos Komisijos vadovė dėl sankcijų Baltarusijai: nematau priežasčių, kodėl reikėtų jas panaikinti

„Sankcijos buvo ne taip seniai pratęstos. Kol galios priežastys, kodėl buvo įvestos sankcijos, kol jos nepasikeis, nematau priežasčių, kodėl reikėtų jas panaikinti“, – antradienį sakė Vilniuje viešinti Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen).
Taip ji kalbėjo pasirodžius pranešimams, kad amerikiečiai siekia, jog būtų panaikintos europinės sankcijos Baltarusijos trąšų tranzitui.
Lietuva nuo 2022-ųjų vasario 1-osios yra sustabdžiusi baltarusiškų kalio trąšų tranzitą po to, kai JAV 2021 metais pritaikė sankcijas didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“, reaguodama į žmogaus teisių pažeidimus, represijas prieš pilietinę visuomenę ir neskaidrius prezidento rinkimus Baltarusijoje.
Šios sankcijos įsigaliojo 2021 metų gruodžio 8-ąją.
Sankcijas baltarusiškoms trąšoms po kurio laiko pritaikė ir ES, jos dar metams pratęstos šį vasarį.
Amerikiečiai šiemet sankcijas atšaukė, tuomet imta svarstyti, kad Vašingtonas gali imtis spausti ES ir Lietuvą vėl leisti šių trąšų tranzitą per Klaipėdos uostą.
Užsienio reikalų ministras Kęstųtis Budrys anksčiau gegužę uždarame socialdemokratų frakcijos susitikime pripažino, kad iš JAV pusės atsiranda spaudimas leisti baltarusiškų trąšų tranzitą per Lietuvą.
Šaltinių teigimu, K. Budrys frakcijai aiškino, kad JAV ir anksčiau bandė aiškintis galimybes vežti trąšas, pavyzdžiui, su sąlyga, jeigu jas iš Baltarusijos įmonės „Belaruskalij“ dar šioje šalyje pirktų amerikiečių įmonė, taip verčiant prekes neva „amerikietiškomis“. Taip pat svarstytas scenarijus gabenti trąšas humanitariniais pagrindais.
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