Finansų ministras: Kauno regionas sparčiai vystosi

„Kauno regionas sparčiai vystosi, pritraukia investuotojų ir verslų, o pasinaudojus Europos Sąjungos, valstybės biudžeto ir nacionalinio plėtros banko ILTE finansavimo priemonėmis jis galėtų tapti dar patrauklesne vieta įvairioms veikloms“, – pranešime sakė K. Vaitiekūnas.
Pasak ministro, regionų valdžia geriausiai žino vietos potencialą ir labiau problemines vietas bei turėtų pasinaudoti tuo, kad suteikiama daugiau galių savarankiškai planuoti investicijas: konkretūs projektai numatomi vietos plėtros planuose, atsižvelgiant į vietos prioritetus ir turimus finansinius išteklius.
K. Vaitiekūno teigimu, iš ILTE finansinių priemonių (2,3 mlrd. eurų) galėtų būti skatinami gynybos ir saugumo projektai, laisvųjų ekonominių zonų vystymas (gamybos, pramonės arba mokslo paskirties pastatų statyba, rekonstravimas), atsinaujinančių energijos išteklių plėtra ir žemės ūkio projektai.
Kauno regionas sparčiai vystosi, pritraukia investuotojų ir verslų.
Iš viso Kauno regione įgyvendinama arba jau baigta per tūkstantį projektų, kuriems jau skirta 680,9 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) Investicijų programos lėšų, iš jų 212,3 mln. eurų skirta 94 projektams, suplanuotiems regioninio planavimo būdu.
Didžiausia investicijų dalis (177,5 mln. eurų) skirta socialiniams projektams – investicijoms į socialinį būstą, sveikatą, mokyklų ir ikimokyklinio ugdymo infrastruktūrą. Mokslo ir inovacijų projektų įgyvendinama už 160,3 mln. eurų.
Reikšmingos investicijos taip pat nukreiptos į sritis, siekiančias integruotos socialinės, ekonominės ir aplinkosaugos plėtros (115,4 mln. eurų) bei į Teisingos pertvarkos fondo lėšomis finansuojamus projektus (102,6 mln. eurų).
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