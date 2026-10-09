Gamintojų kainos ir Lietuvos eksportas – augo

Per mėnesį – rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu – produkcijos kainos padidėjo atitinkamai 3,5 ir 1 proc., penktadienį skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Bendram kainų pokyčiui didžiausios įtakos turėjo naftos produktų kainų padidėjimas (12 proc.) bei gumos ir plastiko gaminių kainų sumažėjimas (0,9 proc.).
Lietuvoje parduotos produkcijos kainos per metus padidėjo 19 proc., be naftos produktų – 8,3 proc., per mėnesį – atitinkamai 4,2 ir 1,7 proc., ne Lietuvos rinkoje – atitinkamai didėjo 16,3 ir 2,6 proc. bei 2,9 ir 0,4 proc.
Euro zonos rinkoje parduotos produkcijos kainos per metus padidėjo 16,4 proc., ne euro zonoje – 16,2 proc., per mėnesį – atitinkamai 1,2 proc. ir 4,4 proc.
Lietuvos eksportas augo
Šiemet sausį–rugpjūtį Lietuvos eksporto vertė padidėjo 7,7 proc. iki 26,3 mlrd. eurų, o vien lietuviškos kilmės prekių – 7,3 proc. iki 18,1 mlrd. eurų.
Tuo metu importas augo 6,5 proc. iki 30,7 mlrd. eurų, o prekybos deficitas siekė 4,4 mlrd. eurų, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Bendras eksportas be mineralinių produktų augo 3,4 proc., vien lietuviškos kilmės – 1,4 proc., o importas – augo 3,1 procento.
Eksporto augimui įtakos turėjo išaugęs mineralinio kuro, alyvų ir jų distiliavimo produktų (33,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (11,1 proc.) eksportas, o importo – taip pat mineralinių produktų (23,3 proc.), elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (7,9 proc.) importas.
Daugiausia eksportuota į Latviją (13,4 proc.), Lenkiją (11,9 proc.), Vokietiją (9 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,8 proc.), Vokietijos (12,6 proc.), Latvijos (8,4 proc.). Lietuviškų prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (12,2 proc.), Vokietiją (9,3 proc.), Latviją (8,6 proc.), Nyderlandus (7,7 proc.).
Daugiausia eksportuota mineralinių produktų (18,1 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,2 proc.), chemijos pramonės ir giminingų šakų produkcijos (10,8 proc.). Daugiausia importuota mineralinių produktų (20,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (17,7 proc.), chemijos pramonės ir giminingos produkcijos (11,8 proc.).
Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (22,2 proc.), paruoštų maisto produktų, gėrimų, tabako ir perdirbtų jo pakaitalų (10,2 proc.), baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (9,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,4 proc.).
Per mėnesį – rugpjūtį, palyginti su liepa – eksportas padidėjo 3,4 proc. (be mineralinių produktų – 5,2 proc.), lietuviškos kilmės prekių – 8,8 proc. (8,9 proc.). Tuo metu importas mažėjo atitinkamai 7,8 ir 8 proc.
Per metus – rugpjūtį, palyginti su 2025 metų rugpjūčiu – eksportas augo 14,9 proc. (10,2 proc.), lietuviškų prekių – 15,5 proc. (6,9 proc.), o importas – atitinkamai 12,1 ir 9,7 proc.
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