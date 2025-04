Gamintojų kainos per metus mažėjo 1,5 proc., per mėnesį – 1,4 proc.

Be naftos produktų, gamintojų kainos per metus augo 2,1 proc., per mėnesį – 0,4 proc.

Bendram pokyčiui didžiausios įtakos turėjo naftos produktų kainų sumažėjimas (9,7 proc.) bei maisto kainų padidėjimas (1,2 proc.).

Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos kainos per mėnesį sumažėjo 1,2 proc., be naftos produktų – padidėjo 0,2 proc. Daugiausia pigo naftos produktai – 10 proc., o labiausiai brango chemikalai ir chemijos produktai – 1,8 proc.

Maisto produktai kovą brango 0,4 proc., iš jų perdirbta bei apdorota arbata ir kava – 5,8 proc., cukrus – 5,6 proc., perdirbta ir konservuota paukštiena – 2,8 proc., tuo metu paruošti pašarai ūkio gyvuliams pigo 5,3 proc., ledai – 3,8 proc., užgardai ir pagardai – 2 proc.

Ne Lietuvos rinkoje parduotos produkcijos kainos per metus sumažėjo 2,3 proc., per mėnesį – 1,6 proc. (be naftos produktų – atitinkamai padidėjo 2,4 ir 0,6 proc.), vien euro zonos rinkoje – mažėjo atitinkamai 2,3 ir 1,6 proc., ne euro zonoje – 2,2 ir 1,6 proc.