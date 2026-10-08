 Gatvių apšvietimui atnaujinti – 10 mln. eurų

Gatvių apšvietimui atnaujinti – 10 mln. eurų

2026-10-08 09:32
BNS inf.

Savivaldybės ir jų valdomos įmonės nuo ketvirtadienio gali teikti paraiškas paramai gatvių apšvietimui miestuose ir miesteliuose atnaujinti, ketvirtadienį pranešė Energetikos ministerija.

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Gatvių apšvietimui atnaujinti – 10 mln. eurų / Š. Mažeikos / BNS nuotr.

Tam numatyta 10 mln. eurų.

„Atnaujintas gatvių apšvietimas reiškia saugesnes gatves gyventojams ir mažesnes sąskaitas savivaldybėms. Mažiau išleisdamos elektrai ir tinklų priežiūrai, jos gali daugiau lėšų skirti kitiems bendruomenių poreikiams“, – pranešime teigė ministras Lukas Savickas.

Teikti paraiškas kviečiamos savivaldybių administracijos, jų valdomos įmonės, prižiūrinčios gatvių apšvietimo tinklus ar užsakančios jų priežiūros bei taisymo darbus.

Subsidija galės padengti iki 50 proc. tinklų modernizavimo išlaidų, maksimali suma vienai savivaldybei – iki 1 mln. eurų. Paraiškų skaičius vienam subjektui nėra ribojamas.

Ši priemonė finansuojama iš Europos Sąjungos Modernizavimo fondo lėšų.

Šiame straipsnyje:
gatvių apšvietimas
apšvietimo atnaujinimas
finansavimas
savivaldybės

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