Gegužę – 0,1 proc. mėnesio defliacija ir 5,5 proc. metinė infliacija

Mėnesio defliacija fiksuota po 4 mėnesių pertraukos – tokia pat ji buvo ir pernai gruodį.
Vidutinė metinė infliacija – 12 pastarųjų mėnesių, palyginti su atitinkamu laikotarpiu prieš metus – gegužę siekė 4,1 proc., pirmadienį skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Statistikų skelbta išankstinė mėnesio defliacija siekė 0,1 proc., metinė infliacija – 5,1 proc., o vidutinė metinė – 3,7 proc.
Metinei infliacijai daugiausia įtakos turėjo benzino, šilumos energijos, dyzelino, asmeninių automobilių techninės apžiūros ir remonto, restoranų, kavinių ir kitų maitinimo įstaigų paslaugų, cigarečių, degalų, spiritinių gėrimų ir likerių kainų padidėjimas bei naudotų automobilių, elektros, duonos ir pyrago gaminių, bulvių, sviesto ir kitų pieno riebalų ir aliejaus kainų sumažėjimas, teigia agentūra.
Gegužę, palyginti su balandžiu, 1,1 proc. mažėjo būsto, vandens, elektros, dujų ir kito kuro kainos, tai lėmė skystojo kuro (8,3 proc.), šilumos (3,7 proc.), elektros (1,6 proc.) kainų sumažėjimas. Tačiau padidėjo kietojo kuro (1,3 proc.) kainos.
Maisto produktų ir nealkoholinių gėrimų kainos per mėnesį sumažėjo 0,4 proc. Daugiausia atpigo alyvuogių aliejus (4,5 proc.), ledai (4,1 proc.), šokoladas, kakava ir produktai iš jos (2,9 proc.), grūdų dribsniai (2,1 proc.), pienas (1,9 proc.), augalinės kilmės pienas (1,5 proc.).
Labiausiai pabrango kiaušiniai (9 proc.), švieži kaulavaisiai (5,7 proc.), kakavos gėrimai (5,2 proc.), citrusiniai vaisiai (5,1 proc.), bulvės (3,4 proc.), vaisių ir daržovių sultys (1,9 proc.).
Rekreacijos, sporto ir kultūros prekių ir paslaugų kainų sumažėjimą 1,2 proc. nulėmė smukios atostogų išvykų (7,5 proc.), stovyklavimo ir lauko rekreacijos (1 proc.), sodininkystės gaminių (0,9 proc.) kainos, taip pa augusiost gaminių, skirtų gyvūnams (3,9 proc.), įvairių spaudinių, sporto įrenginių (po 2,9 proc.) kainos.
Restoranų ir apgyvendinimo paslaugų kainos padidėjo 1,2 proc. Pastarosios pakilo 8,5 proc., valgyklų, užkandinių – 1,2 proc.
Sveikatos prekių ir paslaugų kainos pakilo 0,8 proc.: stacionarinio gydymo – 3,2 proc., vaistų, vakcinų ir kitų vaistinių preparatų – 1 proc., bet sumažėjo prevencijos ir apsaugos priemonių (4,2 proc.), imunizacijos paslaugų (1,8 proc.) kainos.
Vartojimo prekių kainos per metus padidėjo 5 proc., per mėnesį – sumažėjo 0,2 proc., paslaugų – didėjo atitinkamai 6,7 proc. ir 0,1 proc. Valstybės ir savivaldybių institucijų administruojamos kainos atitinkamai augo 6,4 proc. ir mažėjo 0,8 proc., rinkos kainos – 5,4 proc. ir beveik nepasikeitė.
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