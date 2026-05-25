„Grigeo Group“ EBIDTA šiemet smuko penktadaliu iki 5,9 mln. eurų

Grupės pardavimų apyvarta sausį–kovą augo 31 proc. iki 77,5 mln. eurų (59,1 mln. eurų), o pelnas prieš mokesčius krito 46 proc. iki 2,4 mln. eurų (4,5 mln. eurų), pirmadienį per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Grigeo Group“.
„Grigeo Group“ grynasis pelnas per ketvirtį smuko 49,3 proc. iki 2,3 mln. eurų (4,5 mln. eurų).
„Grigeo Group“ grupę sudaro įmonės „Grigeo Group“, „Grigeo Packaging“, „Grigeo Baltwood“, „Grigeo Klaipėda“, Ukrainos „Mena Pak“, „Grigeo Paper Packaging“, „Grigeo Tissue“, „Grigeo Recycling“ Latvijoje bei „Grigeo Hygiene“, valdanti higieninio popieriaus fabriką Lenkijoje, Vokietijos įmonė „Huchtemeier Papier“.
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