Grikšas: vienas į MTEP investuotas euras duotų 6–12 eurų grąžą

Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas sako, kad dėl pokyčių valstybė per metus negautų iki 2,5 mln. eurų pelno mokesčio, tačiau grąža iš vieno investuoto euro gali siekti 6–12 eurų.
„Pagal mūsų paskaičiavimus, trumpuoju laikotarpiu galimas nedidelis pelno mokesčio pajamų sumažėjimas – apie 1–2,5 mln. eurų per metus – tiek maždaug biudžetas nesurinks, bus skirta moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai, kad investuotų įmonės. Ir galime paskaičiuoti, kad investuoto vieno euro į informacines ryšių technologijas grąža yra 3–5 eurai, jeigu tai yra giliosios technologijos arba biotechnologijos, grąža gali būti nuo 6 iki 12 eurų“, – Seime tvirtino E. Grikšas, antradienį pristatydamas Technologijų ir inovacijų įstatymo pataisas.
„Būtų skatinamas įmonių tarptautiškumas bei eksporto plėtra, sudarytos galimybės pritraukti žymiai daugiau eksportuojančių įmonių ir atitinkamai tik joms siūlyti eksporto skatinimo priemones“, – pridūrė jis.
Pakeitimais siūloma įpareigoti Inovacijų agentūrą mokesčių administratoriui arba verslui paprašius teikti ekspertinę išvadą dėl įmonių, ketinančių pasinaudoti MTEP skirta pelno mokesčio lengvata, veiklos atitikties kriterijams.
„Tai sudarytų prielaidas platesniam bei nuoseklesniam lengvatos taikymui“, – teigė E. Grikšas.
Ministerijos vertinimu, pagal naują tvarką kasmet galėtų būti įvertinama iki 40 papildomų paraiškų dėl MTEP veiklų.
Ministerija būtų įgaliota rengti eksporto plėtros priemones, o Inovacijų agentūra – jas įgyvendinti bei kaupti informaciją apie eksportuojančius technologijų ir inovacijų verslus.
„Priemonės apimtų eksporto kompetencijų stiprinimą, partnerių paiešką, dalyvavimą tarptautinėse parodose, verslo misijose, taip pat analitines paslaugas ir kitas eksporto plėtrą skatinančias veiklas, taip didinant įmonių tarptautiškumą ir konkurencingumą“, – aiškino ministras.
E. Grikšo teigimu, pokyčiai bus įgyvendinami vidiniais resursais – be papildomų etatų ir finansavimo.
Ministerijos teigimu, Lietuvos verslo investicijos į MTEP vis dar atsilieka nuo Europos Sąjungos (ES) vidurkio.
Šiuo metu Lietuvos verslo investicijos į MTEP sudaro tik 0,43 proc. BVP, kai ES vidurkis siekia 1,49 proc. BVP.
Šiuo metu Lietuvoje verslui, investuojančiam į MTEP, taikoma pelno mokesčio lengvata. Pagal šią lengvatą įmonės gali iš pajamų tris kartus atskaityti MTEP veikloms patirtas sąnaudas, įskaitant tiesiogiai su MTEP susijusių paslaugų įsigijimą, taip pat taikyti pagreitintą nusidėvėjimą MTEP veikloje naudojamam turtui. Tai suteikia papildomą mokestinę paskatą, nes įprastai sąnaudos atskaitomos tik vieną kartą.
Ministerijos duomenimis, 2023 metais MTEP pelno mokesčio lengvata naudojosi 328 įmonės.
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