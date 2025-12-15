 Į Lietuvos banką grįžo jau 30 mln. centų: ką su jais darys toliau?

Į Lietuvos banką grįžo jau 30 mln. centų: ką su jais darys toliau?

2025-12-15 10:19
Karolina Liukaitytė (LNK)

Jau septynis mėnesius apvalinant sumą atsiskaitant grynaisiais, į Lietuvos banką grįžta 1 ir 2 centų monetos. Lietuvos banko Grynųjų pinigų departamento atstovė Edita Lisinskaitė pasidalijo, kiek jų sukaupta, kur centai laikomi ir kas su jais bus daroma toliau.

Centų monetos

– Kaip keliauja centų monetos?

– Galime pasidžiaugti, kad apvalinimas vyksta efektyviai. Matome, kad per septynis mėnesius – nuo 2025 metų gegužės 1-osios, kai pradėjome apvalinimą, – į Lietuvos banką jau sugrįžo daugiau kaip 30 mln. vieno ir dviejų centų monetų. Ar tai daug, ar mažai? Lyginant su ankstesniu laikotarpiu, iki apvalinimo į Lietuvos banką per mėnesį sugrįždavo vos iki vieno milijono šių monetų. Dabar turime daugiau kaip trisdešimt milijonų. Jos sveria apie aštuoniasdešimt tonų – tiek monetų tilptų į daugiau nei vieną traukinio vagoną.

– Kur jas laikote?

– Turime saugyklas Lietuvos banke – monetos saugomos grynųjų pinigų saugyklose.

LNK stop kadras

– Žmonės sako, kad monetų labai daug: anksčiau jas pamesdavo, o dabar atiduoda, nes nebeturi kur dėti. Kur kreiptis su sukauptomis atsargomis?

– Pirmiausia priminsiu, kad gyventojai vieno ir dviejų centų monetomis gali atsiskaityti kaip ir anksčiau – visose parduotuvėse. Jeigu yra sukaupę didesnį kiekį, jas galima atvežti į Lietuvos banko kasas Vilniuje ar Kaune, kur jas iškeisime.

– Dalis monetų iškeliavo į Latviją, tiesa? Kodėl?

– Taip. Euro zonos valstybėse įprasta apsikeisti monetomis, kad grynųjų pinigų ciklas būtų efektyvesnis ir tvaresnis. Mes pasiūlėme vieno ir dviejų centų monetas, o kitos valstybės mainais pasiūlė kitų nominalų monetas. Latvijoje apvalinimas netaikomas, todėl jiems šių monetų reikia – Latvijos centrinis bankas paėmė dalį mūsų vieno cento monetų ir pasiūlė savų.

LNK stop kadras

– Kiek laiko dar truks, kol jos visiškai išnyks iš apyvartos ir taps retenybe?

– Visų monetų surinkti tikriausiai nepavyks. Kaip rodo patirtis su litų centais, dalis jų taip ir liko neiškeistos – pamestos, išmėtytos, užsilikusios taupyklėse ar automobilio durelėse. Tikimasi, kad į Lietuvos banką grįš didžioji dalis per dvejus ar trejus metus.

– Ar įmanoma jas perdirbti? Ar jos keliaus į kitas šalis?

– Yra dvi galimybės. Viena – apsikeisti monetomis su kitomis valstybėmis. Kita – kad centrinis bankas monetas išlydytų į metalo lydinį ir viešųjų pirkimų būdu parduotų kaip metalo laužą.

– Ar pati turite tokių monetų namuose?

– Taip, turiu. Tikriausiai turi ir mano mama – žinau, kad virtuvėje ant palangės stovi stiklainis, į kurį ji iki apvalinimo metų kraudavo grąžą. Kadangi ji senjorė ir dažniausiai atsiskaito grynaisiais, monetų natūraliai prisikaupdavo.

Šiame straipsnyje:
centų monetos
centai
Monetos
Lietuvos bankas
kainų apvalinimas
grynieji pinigai
euro zonos monetos
monetų perdirbimas
smulkieji pinigai
pinigai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų