Į Seimą antrajam svarstymui grįžta kitų metų valstybės biudžeto projektas

Parlamente antradienį numatytas antrasis biudžeto projekto svarstymas, o jį priimti ketinama ketvirtadienį. Jo priėmimui šią savaitę nepritaria koalicijos partneriai „aušriečiai“.
Pakoreguotame projekte numatytos papildomos 116,8 mln. eurų išlaidos: 101,3 mln. eurų – pedagogų, mokslo darbuotojų ir sporto trenerių, 11,2 mln. eurų – statutinių pareigūnų atlyginimų didinimui, 3,8 mln. eurų – Seimo kanceliarijos darbuotojų algoms, parlamento pasirengimui pirmininkavimui ES Tarybai bei Seimo televizijai.
Seimui trejiems metams įšaldžius visuomeninio transliuotojo biudžetą, 8,5 mln. eurų asignavimų iš LRT siūloma perduoti Kultūros ministerijai.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas praėjusį penktadienį teigė, kad lėšų papildomai rasta dėl sumažėjusių valstybės skolos aptarnavimo kaštų, taip pat iš valdančiųjų „valstiečių“ pasiūlyto spartesnio alkoholio ir tabako akcizų didinimo.
Vis tik pirmadienį šios Akcizų įstatymo pataisos įstrigo Seime – joms nepritarė Ekonomikos komitetas, o Biudžeto ir finansų komitetas paprašė Vyriausybės išvados.
Ministras anksčiau taip pat pabrėžė, jog atnaujintas projektas yra dar rizikingesnis nei pradinis jo variantas, dėl jo Lietuvą įspėjo ir Europos Komisija (EK) – ji mato grėsmę, kad kitąmet šalies finansai gali neatitikti ES fiskalinės drausmės reikalavimų.
Premjerė Inga Ruginienė penktadienį teigė besitikinti, kad Seimas solidariai patvirtins biudžetą su 5,38 proc. BVP gynybai.
Vis tik valdančiosios „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis penktadienį BNS pareiškė, jog projektas yra labai blogas, nes jį priėmus po poros metų reikės skubios mokesčių reformos.
R. Žemaitaitis kol kas neatskleidė, ar frakcija Seime biudžetą palaikys, ir pabrėžė, kad šią savaitę dėl biudžeto priėmimo balsuoti dar anksti, nes jį reikia iš esmės peržiūrėti.
Atnaujintame kitų metų viešųjų finansų plane valstybės pajamos padidintos 91,5 mln. iki 21,09 mlrd. eurų pajamos (su ES lėšomis) eurų, o išlaidos – 36,4 mln. iki 27,5 mlrd. eurų.
Biudžeto deficitas turėtų sudaryti 2,7 proc. BVP, tačiau įtraukus ir karinius įsigijimus – 5 proc. BVP. Tuo metu valstybės skola kitąmet sieks 45,4 proc. BVP.
