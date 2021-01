Įdomieji 2020-ųjų turto areštai: nuo veislinių karvių iki senovinių automoblių

Per metus į Turto arešto aktų registrą įtraukta beveik 56 tūkst. naujų aktų, tarp areštuotų daiktų yra ir „Boeing“ orlaivis, saulės elektrinė ar aukso luitai, ketvirtadienį pranešė Registrų centras.

Valstybės įmonės duomenimis, į šį registrą pernai įtraukta penktadaliu mažiau aktų nei 2019 metais, kai įregistruota beveik 69 tūkst. turto arešto aktų.

„Praėjusiais metais įregistruota perpus mažiau juridinių asmenų turto areštų, taikytų bankroto bylose. Tai gali būti susiję ir su praėjusiais metais kilusia COVID-19 pandemija, pakoregavusia ir įprasta turto areštavimo procese dalyvaujančių institucijų darbotvarkę. Be to, valstybės suteikta mokestinė pagalba ir lengvatos verslui galbūt prisidėjo prie to, kad praėjusiais metais maždaug dvigubai sumažėjo naujų bankroto atvejų“, – sako Registrų centro atstovas Mindaugas Samkus.

Įmonės teigimu, praėjusiais metais daugiausiai buvo prašoma areštuoti nekilnojamuosius daiktus (butus, pastatus, žemės sklypus), taip pat transporto priemones, kredito įstaigose esančias pinigines lėšas. Tačiau siekiant atgauti skolas buvo areštuojami ir, pavyzdžiui, ginklai, prekių ženklai ir patentai, žemės ūkio technika, laivai, geležinkelių riedmenys.

„Vis dėlto, kur kas įspūdingiau ir įdomiau atrodo neidentifikuoto turto kategorija, kurioje galima rasti įvairių veislių karvių, telyčaičių ir buliukų, audinių, melžimo įrenginių, virtuvės įrangos (taurių, stiklinių ar vaflių kepimo bei riestainių formavimo aparatų), sporto įrangos (treniruoklių ir bėgimo takelių) ar aviečių, svarainių ir obuolių vynų pusgaminių, o gal net palečių su tunu aliejuje“, – rašoma pranešime.

Registrų centro duomenimis, prie įdomesnių areštuotų objektų galima priskirti ir saulės elektrinę, kriptovaliutą, „Boeing“ orlaivį, autorinius paveikslus, aukso luitus ar juvelyrinius dirbinius su deimantais ir briliantais.

Skolų išieškojimui buvo apribota teisė naudotis ir prabangiais laikrodžiais, jūriniais konteineriais ir senoviniais automobiliais „Rolls-Royce“ ar „Bentley“.

Praėjusiais metais dažnai buvo areštuojamas ir skolininko sutuoktinio ar sutuoktinės gaunamas darbo užmokestis ar kitos pajamos, taip pat turtinės teisės į ateityje paveldėtiną turtą, mokesčio permokas ar turtinės teisės į lėšas, kaupiamas pagal gyvybės draudimo ar kito draudimo sutartis, ar turtinės teisės į pensijų išmokas.

Turto arešto aktų registro tikslas – sukurti galimybę registruoti valstybės institucijų ir pareigūnų priimamus turto arešto aktus.

Turto areštas gali būti taikomas siekiant užtikrinti įrodymus, civilinį ieškinį, galimą turto konfiskavimą, taip pat baudų ar nesumokėtų įmokų išieškojimą, kreditorinių reikalavimų patenkinimą, kitų įsipareigojimų įvykdymą.