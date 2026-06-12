 „Ignitis grupės“ vadovas: anksčiau tokie rekordai buvo skaičiuojami valandomis

„Ignitis grupės“ vadovas: anksčiau tokie rekordai buvo skaičiuojami valandomis

2026-06-12 11:15
Ūla Klimaševska (ELTA)

Lietuvos energetikos agentūrai (LEA) paskelbus, kad šį balandį ir gegužę pirmą kartą nuo atominės elektrinės uždarymo Lietuva elektros pasigamino daugiau nei suvartojo, valstybinės „Ignitis grupės“ vadovas Darius Maikštėnas tai vadina strateginiu pokyčiu.

Darius Maikštėnas
Darius Maikštėnas / I. Gelūno / BNS nuotr.

„Taip atrodo strateginis pokytis. Balandis ir gegužė buvo pirmieji mėnesiai nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, kai (elektros – ELTA) pasigaminome daugiau nei suvartojome. Anksčiau tokie rekordai buvo skaičiuojami valandomis, vėliau dienomis, savaitėmis – o dabar ištisais mėnesiais“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį teigė D. Maikštėnas.

Energetikos agentūros duomenimis, šį pavasarį vėjo elektrinės pagamino beveik pusę vartojimui reikalingos elektros – 48 proc., ši generacija auga kasmet.

Vėjo ir saulės elektrinės kartu užtikrino 73 proc. elektros poreikio – daugiausia per visą Lietuvos istoriją.

Per tris pavasario mėnesius tik apie 4 proc. vartojimui reikalingos elektros buvo importuota, daugiausia per Lietuvos ir Latvijos jungtis.

„Sugebame vis geriau išnaudoti mūsų turimų natūralių resursų gausą ir kryptingai einame link energetinės nepriklausomybės bei globaliai konkurencingų kainų“, – tikino „Ignitis grupės“ vadovas.

LEA teigimu, Lietuva sparčiai artėja prie 2030-ųjų tikslo tapti energetiškai nepriklausoma valstybe ir pačiai apsirūpinti reikalinga elektros energija bei ją eksportuoti, šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtys ir gaminančių vartotojų skaičiai.

Agentūra prognozuoja – jau 2027 ar 2028 m. galima tikėtis, kad visų metų balanse vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota.

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