„Ignitis grupės“ vadovas: anksčiau tokie rekordai buvo skaičiuojami valandomis

„Taip atrodo strateginis pokytis. Balandis ir gegužė buvo pirmieji mėnesiai nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, kai (elektros – ELTA) pasigaminome daugiau nei suvartojome. Anksčiau tokie rekordai buvo skaičiuojami valandomis, vėliau dienomis, savaitėmis – o dabar ištisais mėnesiais“, – savo „Facebook“ paskyroje penktadienį teigė D. Maikštėnas.
Energetikos agentūros duomenimis, šį pavasarį vėjo elektrinės pagamino beveik pusę vartojimui reikalingos elektros – 48 proc., ši generacija auga kasmet.
Vėjo ir saulės elektrinės kartu užtikrino 73 proc. elektros poreikio – daugiausia per visą Lietuvos istoriją.
Per tris pavasario mėnesius tik apie 4 proc. vartojimui reikalingos elektros buvo importuota, daugiausia per Lietuvos ir Latvijos jungtis.
„Sugebame vis geriau išnaudoti mūsų turimų natūralių resursų gausą ir kryptingai einame link energetinės nepriklausomybės bei globaliai konkurencingų kainų“, – tikino „Ignitis grupės“ vadovas.
LEA teigimu, Lietuva sparčiai artėja prie 2030-ųjų tikslo tapti energetiškai nepriklausoma valstybe ir pačiai apsirūpinti reikalinga elektros energija bei ją eksportuoti, šalyje toliau didėja vietinės gamybos apimtys ir gaminančių vartotojų skaičiai.
Agentūra prognozuoja – jau 2027 ar 2028 m. galima tikėtis, kad visų metų balanse vietinės elektros bus pagaminta daugiau nei suvartota.
Naujausi komentarai