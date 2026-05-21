Įpareigojo: teks teikti duomenis „Sodrai“ ir viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį

Už tokias Darbo kodekso pataisas, kuriomis į kodeksą perkeliama ES Skaidraus darbo užmokesčio direktyva, balsavo 83 Seimo nariai, prieš buvo 4, o susilaikė 12.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė prieš balsavimą tvirtino, kad moterų atlyginimai vis dar yra maždaug 10 proc. mažesni nei vyrų.
Pasak ministrės, moterys pagal statistiką yra daugiau užimtos darbo rinkoje, bet dėl mažesnio atlyginimo gauna ir mažesnes pensijas bei išmokas.
Tuo metu demokratas Linas Kukuraitis atkreipė dėmesį, kad reikalavimo darbdaviams teikti duomenis apie atlyginimus pagal lytį įgyvendinimas sukels įtampą darbo rinkoje.
„Visi darbdaviai, įdarbinę bent du žmones, turės pasitvirtinti darbo apmokėjimo sistemas ir teikti papildomus duomenis „Sodrai“, – tvirtino parlamentaras.
Pasak jo, Vyriausybė turėtų rasti sprendimus, kurie padėtų sumažinti darbdaviams biurokratinę naštą.
„Kad galiausiai artėtume prie tokių sprendimų, kad darbdaviai turėtų vieną formą užpildyti per mėnesį, atsiskaitant „Sodrai“, VMI ir kitiems, o ne po keletą, skirtingoms institucijoms ir dar tai pačiai institucijai po kelias formas. Tai čia tikrai Vyriausybės lyderystės norisi“, – tvirtino L. Kukuraitis.
Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas nepritarė kai kurių parlamentarų kritikai, kad pataisos priimamos per skubiai, nepaliekant verslui laiko prisitaikyti.
„Kai taip, tai mes šnekame apie šeimą, apie paramą, apie vyrų ir moterų lygias teises, bet kai ateina konkretus įstatymas, kuris padėtų spręsti šiuos klausimus, aš dabar girdžiu: atidėti, nespręsti, nepasiruošę“, – teigė A. Sysas.
Darbdaviai „Sodrai“ teiks išsamius duomenis apie atlyginimus ir darbo laiką, o „Sodra“ apskaičiuos jų vidutinį darbo užmokestį pagal lytį vienodų pareigybių grupėje, fiksuos algų atotrūkį, medianas ir kitus rodiklius.
Fiksavus bent 5 proc. atotrūkį tarp tokį pat ar vienodos vertės darbą atliekančių vyrų ir moterų darbdaviams nepateikus objektyvių šio skirtumo priežasčių, jie privalės atlikti bendrą atlygio vertinimą ir ištaisyti skirtumus bendradarbiaujant su darbuotojų atstovais.
Administracinių nusižengimų kodeksas numato, kad už informacijos nepateikimą darbuotojams, jų atstovams, Valstybinei darbo inspekcijai, „Sodrai“, Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai darbdaviui grės 460–700 eurų, o už pakartotinį pažeidimą – iki 1,4 tūkst. eurų baudos.
BNS rašė, kad premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog siūlant iki 2027 metų pradžios atidėti prievolę visiems darbdaviams teikti duomenis „Sodrai“ bei viešinti vidutinį atlyginimą pagal lytį bei panašių pareigybių algų atotrūkį, darbdaviai turėtų laiko pasiruošti direktyvos taikymui.
Pirminėse Darbo kodekso pataisose buvo siūloma, kad Darbo užmokesčio skaidrumo direktyva įsigaliotų nuo birželio 7 dienos, kitaip gali būti taikomos baudos.
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