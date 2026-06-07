Ir vėl salmonelėmis užkrėsta vištiena: ar mėsos mėgėjams situacija darosi pavojinga?

– Pakalbėkime apie naujausią salmonelių mėsoje atvejį, apie kurį buvo paskelbta vakar. Kas tai per atvejis?
– I. U.: Buvo atrinkti šviežios paukštienos mėginiai ir gauti atsakymai, kad nustatytos salmonelės, todėl viešojoje erdvėje pasirodė pranešimas, kad vartotojai buvo informuoti.
– Kokiuose prekybos tinkluose ir kokia tai mėsa?
– I. U.: Tai yra šviežios paukštienos dalys. Produkciją įsigijo didieji prekybos tinklai, kurie ją pirko iš Lenkijos gamintojo.
– Ar ji buvo supakuota?
– I. U.: Šviežia paukštiena prekyboje buvo supakuota.
– Pastaruoju metu atrodo, kad vis daugiau tokių pranešimų. Ar taip ir yra?
– I. U.: Nevertinčiau, kad pranešimų pasirodė daugiau. Tačiau atšilus orams yra daugiau pirkimų. Valstybinės kontrolės metu atrenkami mėginiai, taip pat įmonės atsirinkinėja mėginius pačios. Jeigu nustatomos salmonelės, yra prievolė pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMVT). Mes šiuos pranešimus skelbiame savo švieslentėje, kad vartotojai žinotų.
– Vis dėlto atrodo, kad atvejų daugiau. Žmonės daugiau perka?
– I. U.: Žmonių perkamoji galia yra išaugusi. Taip pat atšilo oras, gali būti laikymo sąlygų pažeidimų. Mėginių kiekvienais metais atrenkama atsižvelgiant į praėjusių metų duomenis. Padaugėja atrenkamų mėginių, kad būtų apsaugoti vartotojai.
– Jus prekybos tinklai informuoja, kiek galimai buvo parduota tokios paukštienos?
– I. U.: Nustačius atvejį, vykdomas tyrimas. Taip pat surenkami duomenys apie kiekius: kiek išplatinta, kiek parduota. Be to, einama iki paties gamintojo, kuris nurodo, kam išplatino produktą.
– Kiek maždaug buvo parduota užkrėstos paukštienos?
– I. U.: Šiuo atveju negalėčiau pasakyti, nes dar vyksta tyrimas.
– Kai žmonės grąžina tokią paukštieną, jus irgi informuoja kažkas?
– I. U.: Prekybos tinklas įpareigotas apie surinktus kiekius informuoti VMVT.
– Ar žmonės linkę grąžinti?
– I. U.: Dalis žmonių grąžina. Prekybos tinklas informuoja, kiek tokios grąžintos mėsos sunaikinta.
– Prekybininkai įpareigoti žmonėms grąžinti pinigus, net jeigu ir nebegalioja produkto galiojimo terminas?
– I. U.: Taip.
– Ką reikėtų žinoti nusipirkus vištieną? Ar ją reikia grįžus namo nuplauti?
– I. U.: Plovimas nepadės apsisaugoti nuo salmonelių. Pagrindinis dalykas – būtina termiškai gerai apdoroti. Taip pat svarbu nepjaustyti šviežios paukštienos ant tos pačios lentelės, kur pjaustome, pavyzdžiui, šviežius vaisius ar daržoves.
– Termiškai apdoroti reiškia iškepti?
– I. U.: Svarbu iškepti, išvirti aukštesnėje negu 70 laipsnių Celsijaus temperatūroje.
– Tada salmonelės dingsta?
– I. U.: Taip, jos žūna.
– Jei žmogus suvartoja negerai termiškai apdorotą mėsą ir apsinuodija, kokie simptomai išryškėja?
– I. U.: Inkubacinis periodas gali svyruoti nuo kelių valandų iki net dviejų dienų. O susirgus simptomai gali būti viduriavimas, pilvo skausmai, karščiavimas, vėmimas. Pasireiškus šiems simptomams, rekomenduojama kreiptis į gydymo įstaigą.
– Kaip jūs vertinate šiuos pastaruosius įvykius?
– G. K.: Reikėtų dar kartą pakartoti, kad neišsigąstų vartotojai, jog labai svarbu laikytis higienos reikalavimų apdorojant mėsą. Iš kitos pusės, labai atidžiai reikia rinktis produktus. Svarbu atkreipti dėmesį, kas yra gamintojas, kokios kilmės žaliava. Lietuvos gamintojai įsidiegę labai aiškią ir konkrečią savikontrolės sistemą. Lenkai daugiau orientuojasi į pigesnę kainą ir gamyboje minimaliai naudoja kontrolės mechanizmus. Mano patarimas – rinkitės lietuvių užaugintą paukštieną arba Lietuvos gamintojų produkciją. Tai nėra 100 proc. garantija, bet smarkiai sumažina riziką, kad produkte bus salmonelių.
– Lenkija juk irgi yra ES dalis. Jų neįpareigoja kažkokios ES direktyvos? Turbūt negalima teigti, kad lenkai tiesiog nesirūpina savo produkcija?
– G. K.: Rūpinasi, bet galbūt to rūpesčio lygis kitoks. Minimalios procedūros, kurios nustatomos kontroliuojančių institucijų, yra išlaikomos.
– Ar brangiau pirkti lietuvišką produkciją? Kodėl prekybos tinklai tada iš viso prekiauja lenkiška produkcija?
– G. K.: Pirmas aspektas. Lietuva orientuojasi į aukščiausią kokybę, todėl natūralu, kad tai kainuoja šiek tiek daugiau. Iš kitos pusės, atšilus orams labai smarkiai išauga vartojimas. Galbūt sudėtinga visiškai aprūpinti poreikius. Jei trūksta produkcijos, tada jau ieškoma alternatyvų, kaip užpildyti lentynas.
Visas reportažas – „Žinių radijo“ vaizdo įraše:
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