Įvardijo, kiek kainavo pigiausių produktų krepšelis

Palyginti su prieškariniu 2021 gruodžio mėnesiu, krepšelis šiuo metu yra 27,5 proc. brangesnis (15,28 euro).
Pricer.lt duomenimis, pigiausių maisto prekių krepšelio kainų reitingo pirmoje vietoje laikosi prekybos tinklas „Maxima“ – jo krepšelis gruodį brango 3,31 euro.
Antroje ir trečioje pozicijoje – „Rimi“ ir internetinė parduotuvė „E-Rimi“. Jų krepšeliai brango atitinkamai 0,51 euro ir 0,69 euro.
Toliau rikiuojasi prekybos tinklas „Iki“ (pigo 10,50 euro), „Iki“ internetinė parduotuvė „Last Mile“ (pigo 9,99 euro), šešta – „Barbora“ (brango 2,84 euro), septintas – „Lidl“ (pigo 2,89 euro), o aštuntoje vietoje – „Norfa“ (brango 7,11 euro).
Skirtumas tarp pigiausio „Maxima“ ir brangiausio „Norfa“ krepšelio yra 14,31 euro arba 21,6 proc.
Iš Pricer.lt stebimų 52 prekių kainų brango 28 prekės, pigo 21, dar 3 prekių kainos nekito.
Iš viso reikšmingai (10 proc. ir daugiau) brango 16 prekių iš 52 stebimų. Labiausiai brqango juodasis šokoladas „Karūna“, pigiausia biri juodoji arbata, pigiausia malta kava, vištų kiaušiniai, pigiausias saulėgrąžų aliejus, pusriebė „Dvaro“ varškė, virta „Samsono“ daktariška dešra, pigiausi obuoliai, pigiausi virta dešra, viščiukų broilerių ketvirčiai, pigiausia degtinė, originali lietuviška degtinė „Auksinė“, pigiausia grietinė 30 proc. riebumo, pigiausias juodasis šokoladas, „Dvaro“ kefyras 3,2 proc., puskietis fermentinis „Dvaro“ sūris.
Kainos buvo užfiksuotos gruodžio 27 dieną Lietuvos prekybos centruose „Maxima“, „Iki“, „Norfa“, „Rimi“, „Lidl“, internetinėse parduotuvėse „Barbora“ ir E-Rimi.lt“.
