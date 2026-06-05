 Įvertino, kaip per savaitę keitėsi degalų kainos Baltijos šalyse

Įvertino, kaip per savaitę keitėsi degalų kainos Baltijos šalyse

2026-06-05 14:11
BNS inf.

Šią besibaigiančią savaitę degalų kainos Baltijos šalių sostinėse judėjo priešingomis kryptimis, rodo degalinių tinklo „Circle K“ atlikta analizė. Rygoje degalų kainos kilo, o Taline ir Vilniuje – daugiausia sumažėjo.

<span>Įvertino, kaip per savaitę keitėsi degalų kainos Baltijos šalyse </span>
Įvertino, kaip per savaitę keitėsi degalų kainos Baltijos šalyse / R. Riabovo / BNS nuotr.

Taline 95 markės benzino vidutinė kaina sumažėjo 2,4 cento, 98 markės benzino kaina išliko praėjusio penktadienio lygyje, o dyzelino kaina sumažėjo 4,9 cento. Rygoje per savaitę visų degalų kainos pakilo 6 centais, o Vilniuje – sumažėjo 4 centais.

Penktadienį 95 markės benzino litras Estijos sostinėje kainavo vidutiniškai 1,765 euro, t. y. 12,9 cento pigiau nei Rygoje ir 5,4 cento pigiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė vidutiniškai 1,844 euro, t. y. buvo 12 centų mažesnė nei Rygoje ir 7,4 cento mažesnė nei Vilniuje.

Dyzelino kaina Taline buvo 1,755 euro, t. y. 5,9 cento mažesnė nei Rygoje ir 12,4 cento mažesnė nei Vilniuje.

Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.

Šiame straipsnyje:
Degalai
degalų kainos
benzinas
dyzelinas
Baltijos šalys

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų