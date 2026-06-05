Įvertino, kaip per savaitę keitėsi degalų kainos Baltijos šalyse

Taline 95 markės benzino vidutinė kaina sumažėjo 2,4 cento, 98 markės benzino kaina išliko praėjusio penktadienio lygyje, o dyzelino kaina sumažėjo 4,9 cento. Rygoje per savaitę visų degalų kainos pakilo 6 centais, o Vilniuje – sumažėjo 4 centais.
Penktadienį 95 markės benzino litras Estijos sostinėje kainavo vidutiniškai 1,765 euro, t. y. 12,9 cento pigiau nei Rygoje ir 5,4 cento pigiau nei Vilniuje. 98 markės benzino kaina Taline siekė vidutiniškai 1,844 euro, t. y. buvo 12 centų mažesnė nei Rygoje ir 7,4 cento mažesnė nei Vilniuje.
Dyzelino kaina Taline buvo 1,755 euro, t. y. 5,9 cento mažesnė nei Rygoje ir 12,4 cento mažesnė nei Vilniuje.
Šis kainų palyginimas yra tik informacinio pobūdžio. Degalų kainos skirtingose degalinėse gali skirtis.
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