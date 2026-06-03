Jakubauskienė: griežčiau dėl žalos PSDF būtų baudžiama už „pasikartojantį piktnaudžiavimą“

Ji taip pat neatmetė pakeitimų galimybės svarstant pataisas Seime.
„Noriu pabrėžti, kad šie pakeitimai skirti apsaugoti pacientus, gydymo įstaigas ir viešuosius finansus nuo piktnaudžiavimo. Tai nėra baudos už rutinines klaidas, tai skirta tiems, kurie pakartotinai ir didelėmis sumomis teikia klaidingus duomenis“, – žurnalistams trečiadienį sakė M. Jakubauskienė.
„Jei žmogus suklydo pildydamas ataskaitą, niekas jo nebauduos. Bet jei tai daroma nuolatos ir klaidingai, inspekcija ateina ir taiko drausminančias priemones. Mes kalbame apie pasikartojantį piktnaudžiavimą“, – pažymėjo ministrė.
Taip ji kalbėjo Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) ketinant Seimui teikti pluoštą griežtesnes baudas už žalą PSDF biudžetui numatančių Sveikatos draudimo, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymų ir Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimų.
Dalis medikus vienijančių organizacijų kritikuoja šį siūlymą teigdamos, kad našta dėl pataisų tektų gydytojams, mažėtų pacientų pasitikėjimas jais.
„Pagrindinis tikslas yra sveikatos sistemos sulyginimas su kitomis sistemomis – pavyzdžiui, Mokesčių inspekcijos ar „Sodros“ laukuose galioja panašūs principai“, – sakė M. Jakubauskienė.
Jos teigimu, pagal dabar galiojančią tvarką Valstybinė ligonių kasa (VLK) prašo sugrąžinti į PSDF biudžetą padarytą žalą, tačiau ši praktika „nėra pakankamai efektyvi, kad užkirstų kelią tam tikriems pasikartojantiems atvejams“.
Ministrė taip pat pripažino, kad atsakomybė dėl žalos tenka konkrečiam gydytojui, nors sutartį dėl finansavimo VLK sudaro su gydymo įstaiga.
„Tačiau kalbant apie atvejus, kai prirašoma paslaugų ar procedūrų, kurios realiai nebuvo suteiktos, o tokių paslaugų VLK vertinimu rasta už maždaug 2,5 mln. eurų, konkrečius veiksmus atlieka konkretus gydytojas“, – kalbėjo M. Jakubauskienė.
„Seime gali vykti diskusija, ar įstaigos vadovas pats nuspręstų, kaip elgtis, bet Ligonių kasa kreipiasi į įstaigą prašydama nurodyti konkretų žmogų, kuris padarė tą tyčinį ar netyčinį perteklinį paslaugų prirašymą. Pabrėžiu, kalbame apie labai išimtinius piktnaudžiavimo atvejus“, – pažymėjo ministrė.
Kaip rašė BNS, dėl pataisų 111 sveikatos priežiūros ir pacientų organizacijų kreipėsi į Seimo narius. M. Jakubauskienė sakė jų kreipimosi negavusi.
„Nematau konkretaus kreipimosi, tad sunku pasakyti. Ministerija, atrodo, tokio kreipimosi negavo. Jei gautume – tikrai pakviestume pokalbiui. (Organizacijų – BNS) skaičius, žinoma, didelis, tai svarbi nuomonė, kurią bus galima atspindėti svarstant projektą Seime“, – pažymėjo ji.
Anot M. Jakubauskienės, pataisoms „papildomos ekspertizės tikrai gali būti atliktos“, ekspertinio vertinimo ketinant prašyti opozicijos parlamentarams, bet pirma SAM siekia pateikti projektą Seimui.
Kaip rašė BNS, už žalą PSDF biudžetui pataisose numatyta nuo 20 iki 100 proc. padarytos žalos dydžio piniginė bauda, už pažeistą teisę į nemokamą gydymą – nuo penkių iki 15 kartų didesnio dydžio, nei neteisėtai iš paciento paimtas mokestis, piniginė bauda.
Tuo metu už pažeidimą, dėl kurio nebuvo padaryta žala PSDF biudžetui ir nebuvo pažeista paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, numatyta nuo dviejų iki dešimties bazinių socialinių išmokų dydžio piniginė bauda.
Taip pat siūloma papildyti Administracinių nusižengimų kodeksą, už neteisingų duomenų pateikimą VLK, dėl kurio PSDF biudžetui padaroma iki 300 eurų žala, numatant ne tik įspėjimą, bet ir 80–180 eurų baudą, o padarius didesnę negu 300 eurų žalą – 360–560 eurų baudą. Be to, siūloma padidinti baudas už tyčinį melagingų duomenų pateikimą VLK.
„Planuojame, kad dokumentai bus pateikti pavasario sesijoje. (...) Dėl priėmimo – viskas Seimo narių rankose, bet pateikimas bus dabar“, – sakė M. Jakubauskienė.
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