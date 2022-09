Kaip tinkamai pasiruošti rudeniui?

Ruduo su savimi visada atneša gražias spalvas, permainas ir, žinoma, jaukumą: nauji mokslo metai, derlius, kintanti gamta, gaivesnis oras ir ryškesnės spalvos kuria tikrų tikriausią magiją aplink mus. Vis dėlto, tam, kad galėtumėte ramiai mėgautis šiuo įspūdingu metų laiku, derėtų pasiraitoti rankoves ir atlikti keletą pasiruošimo darbų. Štai keletas patarimų, padėsiančių sėkmingai ir be jokių rūpesčių pasitikti brandųjį rudenį .

Paruoškite aplinką

Kaip po kelionės smagu grįžti į jau tvarkingus namus, taip pat smagu ir pasitikti rudenį su tvarkinga, vėsiajam sezonui paruošta aplinka. Nuplaukite visus namų langus, kad žvarbėjant orui kambaryje jus galėtų pasiekti net ir menkiausi saulės spinduliai. Nepamirškite ir kruopščiai susitvarkyti kiemo — išsišluokite, o jei norite, kad jame neliktų nei vieno nepageidaujamo žemės gumulėlio arba pasimetusio akmenėlio, pamąstykite apie galimybę išsinuomoti ar nusipirkti aukšto slėgio plovyklą. Pasirūpinkite ir pieva — sugrėbkite pavienius nukritusius lapus, nupjaukite žolę, nepamirškite jos patręšti — taip pavasarį ji sužaliuos pastebimai greičiau. Taip pat vertėtų apžiūrėti asfaltą, trinkeles ar kitą kiemo dangą ir užlopyti joje esančius įtrūkimus — kitaip prispaudus šaltukui suledėjęs vanduo plyšiuose gali šiuos praplėsti dar labiau.

Užsandarinkite namus

Pradėjus kristi temperatūrai norėsis kuo šilčiau ir jaukiau įsitaisyti viduje, dėl to vertėtų patikrinti, ar jūsų būsto durys ir langai yra visiškai sandarūs. Tą galite padaryti tikrindami, ar nėra skersvėjo — tai padaryti išties verta, mat sandaresniuose namuose išeikvosite mažiau energijos ir sumažinsite išlaidas. Be to, patikrinkite, ar pamatuose nėra jokių plyšių ar skylių — šaltėjant orams, ieškodami šilumos graužikai ir kiti kenkėjai gebės prasisprausti net ir pro mažiausią tarpelį. Vertėtų pamąstyti ir apie saulės paneles ant stogo — net dangui niaukiantis vis dažniau, galėsite sugerti maksimalų kiekį pasislėpusių saulės spindulių ir paversti juos energija savo būstui.

Pasirūpinkite atsargomis

Nors ir rudenį žieminis speigas užklupti gali ne iškart, ruoštis bet kokiam šalčiui verta pradėti kuo anksčiau. Pasirūpinkite durpių, malkų, anglių ar kitų šildymo priemonių atsargomis — šaltukas gali užklupti ir nepranešęs, o turėdami visas reikiamas medžiagas po ranka, židinį ar katilą galėsite pasikurti nedelsdami. Virkite įvairias uogienes, marinuokite ir rauginkite daržoves — atšalus orams išleisite mažiau pinigų ir turėsite begalę stiklainėlių su meile ruoštų gėrybių. Nepamirškite ir iš anksto pasisodinti moliūgų — ruduo neįsivaizduojamas be karštos ir švelnios moliūgų sriubos ir įvairiai išpjaustinėtų heloviniškų moliūgų. Na, o jaukiems, poilsiui skirtiems vakarams įsigykite kvapnių žvakių, dėlionių, kakavos ar kitų nuo rudens neatsiejamų žaidimų ir skanėstų — tai vienas geriausių būdų pajusti šiltąją rudens dvasią.

Apsisaugokite

Kad ir koks gražus ir jaukus būtų ruduo, nepamirškime ir su juo ateinančių pavojų. Susitarkite su vietiniu autoservisu dėl susitikimo ir pasikeiskite vasarines padangas į žiemines — slydimo ir nelaimingų atsitikimų tikimybė ženkliai sumažės. Lygiai taip pat svarbu įsirengti dūmų detektorius kiekviename kambaryje, kuriame yra menkiausia liepsnos rizika: virtuvė, vonia, miegamasis, svetainė — kartais gaisrui užtenka pamiršto uogienės puodo arba nuklydusios žvakės liepsnos.

