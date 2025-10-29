KAM viceministras: esame įsisavinę 55 proc. šių metų gynybos biudžeto

„Šiai dienai esame įsisavinę 55 proc. gynybos biudžeto. Tai realiai 45 proc. dar yra neįsisavinti. Didžioji dalis kontraktų pasirašymo ateina metų pabaigai. Plius, didieji avansiniai mokėjimai į didžiąsias sutartis irgi bus atlikti metų pabaigoje“, – trečiadienį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdyje sakė T. Godliauskas, paklaustas apie KAM biudžeto įsisavinimo lygį.
Viceministras patikino, kad šiuo metu nemato jokių rizikų dėl to, jog biudžeto asignavimai nebus tinkamai panaudoti ir įsisavinti. Anot jo, pastarųjų metų tendencijos rodo, kad įsisavinama apie 99,7 proc. viso KAM biudžeto.
„Tai tokiam pačiam įsisavinimo lygmenyje išliksime ir šiais metais“, – patikino jis.
2025 m. Lietuvos asignavimai KAM siekia 4,01 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP) arba 3,349 mlrd. eurų.
ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai finansuoti numatyta 5,38 proc. nuo BVP arba 4,79 mlrd. eurų.
Dalį šių asignavimų sudarys Valstybės gynybos fondo pajamos – kitais metais ši suma sieks 700,3 mln. eurų.
Lietuva iki 2030-ųjų gynybai kasmet įsipareigojo skirti po 5–6 proc. BVP – tokį sprendimą Valstybės gynimo taryba (VGT) priėmė šį sausį.
