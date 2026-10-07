Koalicinė taryba ketvirtadienį aptars 2027 metų biudžetą ir degalų kainas

Kaip BNS sakė premjero atstovas spaudai Gedas Salyga, Socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos lyderiai 16 val. Vyriausybės rūmuose svarstys šias dvi šiuo metu svarbiausias aktualijas.
„Bus svarstomi tokie klausimai – kitų metų biudžeto projekto galutiniai derinimai bei energetikos kainų situacijos suvaldymo scenarijai“, – BNS koalicijos posėdžio išvakarėse sakė G. Salyga.
„Premjeras, partija (Socialdemokratų – BNS), siūlo tokį biudžetą, ryte pasiūlys koalicijai, o koalicija, žiūrėsime, ar turės kažkokių dar reikšmingų pastabų dėl pokyčių“, – pridūrė jis.
BNS rašė, jog Vyriausybė siūlys vidutinę senatvės pensiją nuo sausio didinti 10,4 proc., o su būtinuoju stažu – 10,9 proc. – atitinkamai 78 eurais iki 825 eurų ir 88 eurais iki 895 eurų.
Prezidentūra yra paraginusi Vyriausybę iki Seimui pateikiant kitų metų biudžeto projektą parengti ir priemonių, kurios sušvelnintų brangstančių degalų įtaką, paketą.
Tuo metu premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, Lietuva laukia Europos Komisijos (EK) ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, be to, su EK kalbama dėl galimybių kitąmet benzino ir dyzelino akcizo anglies dvideginio (CO2) dedamąją didinti mažiau nei planuota.
Labiausiai brangstant dyzelinui, premjeras yra sakęs, kad jo akcizo mažinimas būtų pernelyg brangi priemonė.
Koalicijos partneriai demokratai siūlo mažinti akcizą 10 centų už litrą, stebėti degalų kainas, įstatyme įtvirtinti, kapi elgtis degalų kainai pasiekus nustatytą kritinę ribą. Jie taip pat siūlo taikyti 80 proc. viešojo transporto lengvatą žmonėms, daugiau nei 20 km vykstantiems į darbą ir iš jo.
Seimas jau priėmė svarstyti pataisas, kurios leistų nuo 2027-ųjų sausio su išlygomis leisti krovinių vežėjams susigrąžinti dalį dyzelino akcizo, Vyriausybė kol kas nėra pateikusi išvados, todėl Seimas dėl pakeitimų nediskutuoja.
Prezidentas Gitanas Nausėda pasiūlė svarstyti idėją kasdien nustatyti kainų lubas, tačiau Biudžeto ir finansų komitetas paprašė jas pakoreguoti pagal institucijų pastabas.
Praėjusią savaitę Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pranešė, jog nuo 2027 metų pradžios mokytojų atlyginimai turėtų didėti 7,56 proc., tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 mln. eurų.
Kultūros ministras Lukas Alsys yra pažadėjęs, kad kultūros sektoriaus darbuotojų atlyginimus siekiama didinti ne mažiau kaip 5 proc.
Be to, skelbta, kad Lietuva iki 2030 metų gynybai kasmet ketina skirti ne mažiau kaip 5 proc. bendrojo vidaus produkto.
Prognozuojama, kad vidutinis darbo užmokestis 2027 metais augs 7,2 proc., o vidutinė metinė infliacija sieks 3,3 proc.
Valstybės biudžeto projektas Seimui turi būti pateiktas iki spalio 17 dienos.
Naujausi komentarai