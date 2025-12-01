Kondratovičius sako palaikantis šį protestą

„Aš tikrai palaikau bet kokią formą taikaus protesto, (…) tai yra normalios demokratinės valstybės išraiška, manau, tai dar kartą parodo, kad esame demokratinė valstybė, turime išreikšti savo nuomonę skirtingais būdais“, – žurnalistams antradienį Vyriausybėje sakė V. Kondratovičius.
„Tas (…) protestas dar kartą parodo, kad problema egzistuoja – problema egzistuoja, deja, Baltarusijos teritorijoje, kur diktatorius, kaip jis save vadina, yra įkalinęs ne vienos mūsų įmonės turtą ir manipuliuoja siūlydamas kažkokias išeitis, kažko reikalaudamas mūsų piliečių, mūsų įmonių valdytojų“, – pridūrė ministras.
Anot jo, Lietuvos institucijų ir vežėjų duomenys nesutampa, nes vežėjai nėra pateikę visų pasienyje įstrigusių transporto priemonių valstybinių numerių.
Ministro duomenimis, pasienyje vis dar likę apie 280 Lietuvoje registruotų transporto priemonių – puspriekabių ir vilkikų.
„Mes visgi dažniausiai kalbame apie patvirtintus duomenis, (…) toks skaičius yra apie 280, jei atsiras daugiau, bus daugiau“, – sakė V. Kondratovičius.
Leidimą protestui, kurį organizuoja nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“, savivaldybė išdavė pirmadienį, Vilniuje trečiadienį turėtų susirinkti iki 100 vilkikų.
„Linavos“ vadovas Erlandas Mikėnas sakė, kad organizacija per Tarptautinę kelių transporto sąjungą (IRU) – siekia iš Baltarusijos muitinės siekia gauti visų sulaikytų transporto priemonių valstybinius numerius.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komiteto (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Reaguojant į vis pasikartojančius incidentus, Lietuvos Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė mėnesiui uždaryti Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vėliau Minsko režimas uždraudė lietuviškiems vilkikams judėti šalies viduje. Skelbta, jog dėl to pasienyje įstrigę vežėjai transporto priemones turi laikyti specialiose aikštelėse, už tai buvo apmokestinti.
Siekiant užstrigusius vilkikus sugrąžinti į Lietuvą, minėti du pasienio punktai buvo atidaryti anksčiau nei planuota, argumentuojant, kad situacija pagerėjo, kontrabandinių balionų srautai sumažėjo, tačiau užstrigę vilkikai iki šiol dar negali išvykti iš Baltarusijos teritorijos.
