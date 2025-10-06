LEA įvertino naftos ir gamtinių dujų kainas: kaip keitėsi per savaitę?

Pastarąją savaitę gamtinių dujų ir Brent naftos kainos sumažėjo atitinkamai 2 proc. 4,1 proc. Tuo metu kiti energijos ištekliai pabrango, pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Didmeninė vidutinė dujų kaina TTF prekybos taške rugsėjo 29–spalio 3 dienomis sumažėjo 2 proc. ir siekė 31,7 euro už megavatvalandę (MWh).
Agentūros teigimu, gamtinių dujų kainų stabilumą palaiko pakankamos gamtinių dujų atsargos Europos saugyklose, mažesnė SGD paklausa Azijoje bei netrikdomas SGD importas į Europą.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 56,3 proc., Europos saugyklose – apie 82,8 proc.
Nagrinėjamu laikotarpiu per Klaipėdos SGD terminalą rinkai buvo patiekta 542,8 GWh gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta 248,4 GWh. Šalies biodujų gamyklose buvo pagaminta 4,5 GWh dujų.
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas per savaitę padidėjo 25,1 proc., suvartota 264 GWh gamtinių dujų.
Vidutinė Brent naftos kaina nagrinėjamą savaitę siekė 65,8 USD/bbl ir buvo 4,1 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę.
Anot agentūros, naftos kainos krito, OPEC+ svarstant dėl naftos gavybos didinimo. Šis kainų kritimas stebimas po praėjusios savaitės augimo, kurį lėmė geopolitinė įtampa, ypač Ukrainos atakos prieš rusų energetikos infrastruktūrą, Vakarų sankcijos ir riboti pasauliniai gavybos rezervai.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 2–5 USD/bbl mažesnės, nei buvo manoma prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 63–68 USD/bbl ribose.
Brango elektra, degalai ir biokuras
Tuo metu degalų, elektros ir biokuro kainos per savaitę Lietuvoje šoktelėjo.
Nagrinėjamu laikotarpiu vidutinės benzino kainos padidėjo Lietuvoje, Lenkijoje ir Vokietijoje 0,1–2 proc., sumažėjo Estijoje ir Latvijoje atitinkamai 0,4 proc. ir 0,3 procento.
Dyzelino vidutinės kainos padidėjo visose lyginamose šalyse 0,4–1,7 proc., išskyrus Latviją, kur kaina sumažėjo 0,4 procento.
Tarp Baltijos šalių benzinas yra pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje sumažėjo ir sudaro 0,076 Eur/l.
Didmeninė elektros kaina Lietuvoje dėl atvėsusių orų nulemto elektros energijos vartojimo augimo padidėjo 6 proc. – nuo 80,1 iki 85,0 Eur/MWh.
Elektros energijos vartojimas mūsų šalyje rugsėjo 29–spalio 5 d., palyginti su ankstesne savaite, padidėjo 8 proc. (iki 224,2 GWh).
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 145,4 GWh, arba buvo 8,6 proc. didesnė. Per savaitę Lietuvoje pagaminta apie 65 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra importuota iš Švedijos ir Latvijos.
Daugiausia elektros energijos per savaitę pagaminusių vėjo elektrinių generacija augo 57,2 proc. (60,9 GWh).
Tuo metu saulės elektrinės gamyba mažėjo 11,8 proc. (28,8 GWh), 23,9 proc. (31 GWh) mažiau elektros gamino ir šiluminės elektrinės, o hidroelektrinių generacija augo 1,1 proc. (14,3 GWh).
Biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje padidėjo 1,4 proc. ir siekė 18,97 Eur/MWh. Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 19,52 Eur/MWh, o 2023-iųjų tą pačią savaitę – 20,5 Eur/MWh.
