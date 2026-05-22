LEA palygino degalų kainas: kurios rūšies pigo labiausiai?

Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse penktadienio rytą svyravo nuo 1,81 euro iki 2,10 euro, o vidutinė jo kaina siekė 1,93 euro ir buvo 1,1 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,95 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Utentra“ degalinėje Utenoje – 1,81 euro, o didžiausia – „Circle K“ dviejose degalinėse Kėdainiuose, kur litras dyzelino kainavo 2,10 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,72 euro iki 1,98 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,83 euro ir buvo 0,9 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (1,85 euro).
Pigiausias benzinas penktadienio rytą buvo „Jozita“ tinklo trijose degalinėse Gargžduose, Kelmėje ir Pakruojo rajone – 1,72 euro, o brangiausias „Circle K“ dviejose degalinėse Kėdainiuose, kur jo litras atsiėjo 1,98 euro.
Tuo metu dujų kainos svyravo nuo 0,76 eurol iki 0,98 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,88 euro ir buvo 0,3 proc. mažesnė nei ketvirtadienį (0,88 euro).
Mažiausia dujų kaina penktadienio rytą fiksuota „Velseka“ degalinėje Kupiškyje ir „Bonsa“ degalinėje Tauragės rajone – 0,76 euro. Didžiausią kainą už litrą dujų siūlė „GM Circle K“ degalinėje Šakių rajone, kurioje SND kainavo 0,98 euro.
Agentūros duomenimis, didmeninė benzino kaina gegužės 21 dieną Lietuvoje buvo 1,70 euro, o dyzelinas kainavo 1,77 euro.
Brent naftos kaina rinkoje ketvirtadienį siekė 102,58 JAV dolerio už barelį.
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