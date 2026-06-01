Lietuva skirs dar 4 mln. eurų saulės elektrinėms Ukrainoje

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, jog šiame etape planuojama įgyvendinti net 50 projektų.
„Lietuvos parama prisideda ne tik prie reagavimo į ekstremalias situacijas, bet ir prie saugesnės Ukrainos energetikos ateities kūrimo. Todėl džiaugiuosi, kad projektas tęsiamas ir šiemet iš jau suplanuotos paramos skiriami papildomi 4 mln. eurų. Kita gera žinia – šiam projektui pavyko pritraukti ir europinių fondų lėšas – dar 3 mln. eurų“, – pranešime teigė Ž. Vaičiūnas.
Per pirmąjį programos etapą Lietuva pernai skyrė 5 mln. eurų. Planuojama, kad per abu etapus bus įgyvendinta apie 80 projektų.
Ministras pabrėžė, kad ypač sudėtingą 2025–2026 metų žiemą Lietuva padidino energetinę paramą Ukrainai – vien šiemet jau skyrė daugiau nei 6,3 mln. eurų paramos, kai pernai per visus metus skirta virš 10 mln. eurų, teigiama pranešime.
(be temos)
(be temos)
(be temos)