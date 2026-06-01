 Lietuva skirs dar 4 mln. eurų saulės elektrinėms Ukrainoje

Lietuva skirs dar 4 mln. eurų saulės elektrinėms Ukrainoje

2026-06-01 17:25
BNS inf.

Lietuva skirs dar 4 mln. eurų saulės elektrinių ir kaupimo sistemų įrengimui Ukrainos darželiuose, ligoninėse, mokyklose ir kitose viešosiose įstaigose, dar 3 mln. eurų tam skirs Europos Sąjunga, pirmadienį pranešė Energetikos ministerija.

<span>Lietuva skirs dar 4 mln. eurų saulės elektrinėms Ukrainoje</span>
Lietuva skirs dar 4 mln. eurų saulės elektrinėms Ukrainoje / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas sako, jog šiame etape planuojama įgyvendinti net 50 projektų.

„Lietuvos parama prisideda ne tik prie reagavimo į ekstremalias situacijas, bet ir prie saugesnės Ukrainos energetikos ateities kūrimo. Todėl džiaugiuosi, kad projektas tęsiamas ir šiemet iš jau suplanuotos paramos skiriami papildomi 4 mln. eurų. Kita gera žinia – šiam projektui pavyko pritraukti ir europinių fondų lėšas – dar 3 mln. eurų“, – pranešime teigė Ž. Vaičiūnas.

Per pirmąjį programos etapą Lietuva pernai skyrė 5 mln. eurų. Planuojama, kad per abu etapus bus įgyvendinta apie 80 projektų.

Ministras pabrėžė, kad ypač sudėtingą 2025–2026 metų žiemą Lietuva padidino energetinę paramą Ukrainai – vien šiemet jau skyrė daugiau nei 6,3 mln. eurų paramos, kai pernai per visus metus skirta virš 10 mln. eurų, teigiama pranešime.

Šiame straipsnyje:
saulės elektrinės
finansavimas
parama
Ukraina
milijonai Ukrainai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
pagalvojus
Kiek galima vogti iš Lietuvos mokesčių mokėtojų?
2
0
Soft power
Nuimkite nuo pensininkų ir gynybai skirtų milijardų ir daugiau skirkite. Ką ten 4 milijonai...
6
-1
.
Koke Ukraina ten hoholina ar neužteks aukoti pinigus
9
0
Visi komentarai (7)

Daugiau naujienų