Lietuva skirs papildomus 4 mln. eurų saulės elektrinėms Ukrainoje

Energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu, projekto „Parama Ukrainos energetikos sektoriui įrengiant saulės elektrines“ antrajame etape iš viso planuojama įgyvendinti apie 50 projektų.
Anot jo, pernai Lietuva skyrė 5 mln. eurų, už kuriuos pavyko įgyvendinti 20 projektų, įrengiant saulės elektrines Ukrainos švietimo ir medicinos įstaigose bei kituose objektuose. Per abu etapus iš viso planuojama įgyvendinti apie 80 projektų.
„Šiemet, balandžio pabaigoje, turėjau galimybę pats apsilankyti vienoje Kijevo ligoninėje ir darželyje, kur su Lietuvos parama buvo įrengtos saulės elektrinės kartu su kaupimo įrenginiais“, – pranešime cituojamas Ž. Vaičiūnas.
„Tai praktinis pavyzdys, kaip Lietuvos parama prisideda ne tik prie reagavimo į ekstremalias situacijas, bet ir prie saugesnės Ukrainos energetikos ateities kūrimo. Todėl džiaugiuosi, kad projektas, jau tapęs sėkmės istorija, toliau tęsiamas ir šiemet iš jau suplanuotos paramos skiriami papildomi 4 mln. eurų. Kita gera žinia – šiam projektui pavyko pritraukti ir europinių fondų lėšas – dar papildomus 3 mln. eurų“, – teigia ministras.
Skelbiama, kad ypač sudėtingu 2025–2026 m. žiemos laikotarpiu Lietuva padidino savo energetinę paramą Ukrainai – per pirmuosius šių metų mėnesius Ukrainos energetikos sektoriui skirta daugiau nei 6,3 mln. eurų vertės paramos, kai per visus 2025 m. buvo skirta daugiau kaip 10 mln. eurų.
Energetikos ministras taip pat dalyvavo dvišaliame susitikime su Ukrainos nacionalinės naftos ir dujų bendrovės „Naftogaz“ vadovu Sergii Koretskyi. Skelbiama, kad Lietuvos tarptautinė terminalų operatorė „KN Energies“ bei „Naftogaz“ pradės naują bendradarbiavimo etapą, kuris užtikrins ilgalaikį gamtinių dujų tiekimą Ukrainai per Klaipėdos SGD terminalą.
Ministerijos teigimu, susitikime taip pat akcentuota strateginė Ukrainos gamtinių dujų saugyklų svarba tiek regionui, tiek visai ES.
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