Lietuvos bankas: draudimo rinka, nors ir pajutusi koronaviruso poveikį, augo

„Pirmąjį išbandymą draudimo rinka sėkmingai atlaikė. Kaip ir prognozavome, didžiausias poveikis buvo draudimo rūšims, kurios jautrios gyventojų pajamų svyravimams ir kurias tiesiogiai paveikė karantinas“, – sako Lietuvos banko Draudimo priežiūros skyriaus vadovas Marius Dumbauskas.

Anot LB, pirmąjį ketvirtį draudimo įmokos pagal pasirašytas sutartis sudarė 240 mln. eurų, draudimo rinka išaugo 3,6 proc. – 2,4 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Gyvybės draudimo įmokų suma padidėjo 12,7 proc. ir sudarė 71 mln. eurų. Labiausiai prie to prisidėjo 18,4 proc. išaugusios investicinio gyvybės draudimo įmokos pagal ankstesniais metais sudarytas sutartis. Per šių metų tris mėnesius naujų sutarčių sudaryta 15 proc. (kovo mėnesį – beveik 30 proc.) mažiau nei per praeitų metų tą patį laikotarpį.

Tuo metu ne gyvybės draudimo įmokos išaugo 0,2 proc. ir sudarė 170 mln. eurų. Dėl judėjimą pristabdžiusio karantino privalomojo transporto priemonių draudimo sutarčių skaičius kovą sumažėjo 11 proc., o per tris mėnesius iš viso padidėjo 1 proc. Įmokų skaičius sudarė 55 mln. eurų ir buvo 7 proc. mažesnis nei 2019 metų pirmąjį ketvirtį.

Pirmąjį ketvirtį draudimo rinkoje išmokėta 135 mln. eurų draudimo išmokų – 8,2 proc. daugiau nei prieš metus.

LB teigimu, ne gyvybės draudimo išmokos, sudarančios 72,8 proc. visų draudimo rinkos išmokų, didėjo 7,3 proc. (iki 98 mln. eurų). Už transporto priemonių draudimą išmokėtos sumos padidėjo 14 proc. – iki 41,2 mln. eurų, tačiau pačių išmokų skaičius sumažėjo. Gyvybės draudimo išmokos išaugo 11 proc. (iki 37 mln. eurų).

Draudimo įmonių valdomo turto vertė šių metų pirmąjį ketvirtį sudarė 1,4 mlrd. eurų ir, palyginti su pernai metų pabaiga, sumažėjo 1,3 proc. Gyvybės draudimo įmonių valdomas turtas sumažėjo 4 proc. – iki 645 mln. eurų, tačiau ne gyvybės draudimo įmonių jis didėjo 1,2 proc. – iki 740 mln. eurų.

Nuosavas kapitalas liko stabilus ir sudarė 313 mln. eurų.