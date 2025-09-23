Lietuvos bankas: šiame sektoriuje nebeliko telekomunikacijų įmonių dominavimo

„Pasikeitė šio sektoriaus struktūra – telekomunikacijos paslaugų, kurios yra labiau nukreiptos į vidaus rinką, dominavimą pakeitė sparčiai besiplėtojantys IT, duomenų apdorojimo ir žaidimų verslai, didelę dalį savo paslaugų teikiantys užsienio rinkose“, – antradienį pranešė centrinis bankas.
Jo duomenimis, telekomunikacijų bendrovėms „Telia Lietuva“, „Tele2“, „Bitė Lietuva“ bei buvusiai „Omnitel“ tenkanti sektoriaus pajamų dalis nuo 2014 iki 2024 metų susitraukė nuo 33 proc. iki 18 proc. – informacijos ir ryšių rinkos dalį jos užleido IT, duomenų apdorojimo ir žaidimų bendrovėms, pirmiausia naudotų daiktų tarpusavio prekybos e. platforma „Vinted“ bei IT paslaugų grupė „Tesonet“.
LB duomenimis, didžiausią dalį sektoriaus pernai užėmė „Vinted“ – ji gavo 739,9 mln. eurų pajamų.
„Telia Lietuva“ 2024 metais sugeneravo 491,1 mln. eurų pajamų, „Tesonet“ grupės įmonės „360 IT“, „Hostinger“ bei „Oxylabs“ – 458 mln. eurų. Trečia pagal dydį rinkos dalyvė buvo „Tele2“, pernai gavusi 355,4 mln. eurų pajamų, ketvirta – „Bitė Lietuva“ su 334,1 mln. eurų.
Pasak LB, 2014-aisiais visų telekomunikacijos įmonių pajamos sudarė apie pusę sektoriaus pajamų, tuo metu pernai jų dalis buvo triskart mažesnė.
LB teigimu, sektorius pastaruosius trejus metus buvo sparčiausiai augusi ekonominė veikla Lietuvoje, o per dešimtmetį jo sukuriama pridėtinė vertė padidėjo 2,5 karto ir sudarė 5,4 proc. visos vertės.
„Ji reikšmingai prisidėjo prie visos šalies ekonomikos plėtros“, – teigia bankas.
LB Ekonomikos departamento vyriausiosios ekonomistės Lauros Mociūnaitės teigimu, sektoriaus įmonės pradėjo siūlyti inovatyvias ir kokybiškas paslaugas, kurių reikia rinkai – pavyzdžiui, kibernetinio saugumo, elektroninės prekybos. Pasak jos, dėl to šalies bendrovės ėmė sėkmingai konkuruoti su užsienio paslaugų teikėjais ir įsitvirtinti eksporto rinkose.
Pernai didžiausią sektoriaus veiklos dalį sudarė duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų ir susijusi veikla (35 proc.) ir kompiuterių programavimo veikla (28 proc.).
Tuo metu informacijos ir ryšių veiklos eksporto dalis, palyginti su visomis veiklos pajamomis, per dešimtmetį padidėjo 2,6 karto – iki 53 proc., o dalis, palyginti su visų šalies paslaugų eksportu, išaugo 3,6 karto – iki 19 proc.
Naujausi komentarai