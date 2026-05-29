Lietuvos bankas: skaitmeninis euras leistų atsiskaityti kortele nesant interneto ryšio

„Mokėjimo įpročiai ir priemonės keičiasi, tačiau žmonių ir verslo lūkesčiai lieka tokie patys – galimybė atsiskaityti saugiai, patogiai, bet kuriuo metu, esant interneto ryšiui ir jo nesant. Skaitmeninis euras atlieptų šiuos lūkesčius užtikrindamas atsiskaitymus visada ir visais atvejais visoje euro zonoje, tiek elektroninėje erdvėje, tiek ir prekybos vietose“, – pranešime teigė LB valdybos narys Evaldas Ruzgys.
Anot pranešimo, skaitmeniniai eurai būtų platinami per pasirinktus bankus ar kitas mokėjimo įstaigas. Fizinėse prekybos vietose būtų galima atsiskaityti ir neprisijungus prie interneto, su išmaniuoju telefonu arba kortele.
Skaitmeninis euras būtų visose euro zonos šalyse prieinama ir priimama elektroninė mokėjimo priemonė.
Jo projektas pradėtas 2021 metais, o pirmasis – tyrimų – etapas truko iki 2023 metų lapkričio. Vėliau, iki 2025 metų spalio pabaigos vyko parengiamasis etapas.
Bandomąjį projektą numatoma pradėti 2027 metų antrąjį pusmetį, projektas truktų vienus metus, o visa Eurosistema, jei bus priimti tam būtini teisės aktai, turėtų būti pasirengusi iki 2029 metų.
Kaip rašė BNS, ECB vertina, kad bendros skaitmeninio euro kūrimo išlaidos neturėtų viršyti 1,3 mlrd. eurų, o nuo 2029 metų jo naudojimo išlaidos sieks maždaug 320 mln. eurų per metus, šias išlaidas padengs Eurosistema.
Naujausi komentarai