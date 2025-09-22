Lietuvos bankas: tai bus kovos su sukčiavimu priemonė, kuri užtikrins, kad mokėjimai būtų saugesni

Tai yra kovos su sukčiavimu priemonė, kuri užtikrins, kad mokėjimai būtų saugesni, pranešė Lietuvos bankas (LB).
„Ji skirta apsaugoti mokėtoją tais atvejais, kai sukčiai pateikia sąskaitos numerį su klaidingu vardu, pavyzdžiui, nurodo, kad tai pažįstamo žmogaus, institucijos ar žinomo pardavėjo sąskaita“, – teigia centrinis bankas.
Anot LB, kaskart atliekant pavedimą bus tikrinama, ar lėšų gavėjo vardas, pavardė, pavadinimas sutampa su mokėjimų sąskaitos (IBAN) savininkais.
„Kad ir koks būtų patikrinimo rezultatas, tik mokėjimą inicijavęs asmuo galės nuspręsti, ar patvirtinti (autorizuoti) mokėjimą, ar jį atšaukti“, – teigia LB.
Banko teigimu, tai taip pat padės išvengti atvejų, kai lėšos per klaidą pervedamos ne tam asmeniui.
Mokėjimo įstaigas tikrinti gavėjus įpareigoja Europos Sąjungos Momentinių mokėjimų reglamentas.
