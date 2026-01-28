Lietuvos banko atstovas: prašovėm – galėjome iš to uždirbti

„Retrospektyviai žiūrint, be abejo, prašovėm. Jeigu mes būtume nusipirkę daugiau aukso, būtume uždirbę. (...) Aukso kiekį mes turim stabilų nuo tų laikų, kai atkūrė Lietuvos bankas savo veiklą Lietuvai atgavus nepriklausomybę. Toks sprendimas nuo senų laikų priimtas ir kol kas jis nėra keičiamas“, – antradienį LRT radijui sakė LB vyriausiasis portfelio valdytojas Antanas Mikšys.
„Džiugu tai, kad auksas brangsta ir vertė mūsų turimo (aukso – BNS) prieš nepilnus metus buvo apie 500 mln. eurų, o dabar – maždaug 800 mln. eurų. Aišku, jeigu būtume (aukso – BNS) nupirkę kad ir prieš metus, bankas būtų tapęs kažkiek turtingesnis, bet, deja“, – pridūrė jis.
Lietuvos banko aukso atsargos siekia 5,8 tonos, jis saugomas Anglijos banko saugyklose Londone.
A. Mikšys pabrėžė, kad aukso kainos kilimą lėmė padidėjusi jo kaip saugios investicijos paklausa dėl neprognozuojamos JAV politikos.
„Prieš nepilnus metus geopolitinė rizika buvo faktorius, veikiantis aukso kainą aukštyn. Bet kas pasikeitė per tą laiką, tai Amerikos neprognozuojamumas ir jų siekiai užimti Grenlandiją. Rinkose finansų tai buvo suprasta, kad JAV vyriausybė nebėra lengvai prognozuojama. Rinkų dalyviai pradėjo ieškoti kitų saugumo užuovėjų ir auksas visą laiką buvo tas produktas, kuris rizikos vengiantiems investuotojams ar saugumo ieškantiems investuotojams yra pagrindinis (finansinis – BNS) instrumentas“, – aiškino A. Mikšys.
„Citadele“ banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigė, kad gyventojams iš antrosios pensijų pakopos atsiimtus pinigus bus sudėtinga investuoti geriau nei profesionaliems investuotojams, todėl jis nerekomenduoja į auksą investuoti visų pinigų.
„Jeigu žmogus neturi investavimo patirties, jam tuos atsiimtus pinigus investuoti rinkoj taip pat sėkmingai, kaip tai daro profesionalai, būtų pakankamai sudėtinga. Gal ir neatmesčiau varianto, kad jiems seksis gerai, bet čia yra kazino žaidimas. O apskritai investicijas šiuo metu labai svarbu diversifikuoti, nes finansų rinkose, kaip matome, temos keičiasi gana greitai, viena tema keičia kitą temą.(...) Auksą laikyti kaip vieną iš elementų tikrai apsimoka, bet ar reikia visus pinigus dėti tenai – aš sakyčiau, kad ne“, – LRT radijui teigė A. Izgorodinas.
A. Mikšys pabrėžė, kad investicijos į auksą yra pakankamai rizikingos.
„Auksas yra pakankamai rizikingas, nes riziką suprantu per turto kainos kintamumą. Auksas generuoja teigiamą grąžą, bet kadangi tai daro dideliais tempais per gana trumpą laiką, tai tikrai yra didelis kintamumas. Tiems, kas jį turi, viskas labai gerai sekasi, uždirba, bet lygiai taip pat yra rizika, kad ta kaina galėtų konsoliduotis ir koreguotis. Tai reikia tą irgi įsivertinti ir toleruoti tuos nuostolius investuojant į auksą“, – kalbėjo LB vyriausiasis portfelio valdytojas.
A. Izgorodinas akcentavo, kad artėjant rudeniui aukso kaina turėtų kristi žemyn, nes tuo metu JAV vyks kadencijos vidurio rinkimai, kurie turėtų pakreipti D. Trumpo dėmesį į vidaus politiką.
„Iš vienos pusės sutikčiau, kad geopolitinė rizika liks aukšta, bet manau, kad kuo arčiau mes būsime rudens, tuo geopolitikos rizika pasaulyje mažės, kadangi D. Trumpo fokusas bus ne Venesuela, ne Iranas ir ne Grenlandija, o vidaus ekonomikos reikalai, kadangi rudenį (JAV– BNS) turės labai svarbius rinkimus. Sunku pasakyti, ar dėl to aukso kaina gali mažėti, bet manau, kad tas naratyvas, kad geopolitika veikia aukso kainą teigiamai, gali būti šiek tiek pakoreguotas“, – kalbėjo ekonomistas.
BNS rašė, kad aukso Trojos uncijos kaina tarptautinėje rinkoje pirmadienį pasiekė iki šiol neregėtas aukštumas, pirmąkart peršokdama 5 tūkst. JAV dolerių kartelę ir toliau nesunkiai stiebdamasi aukštyn. Per pastaruosius 12 mėnesių auksas pabrango 2 tūkst. dolerių (1,7 tūkst. eurų).
