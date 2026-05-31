Lietuvos įmonė ėmėsi ukrainietiškų metalo ieškiklių surinkimo, juos siūlys išbandyti kariuomenei

Kaip pranešė bendrovė, gegužės 28 dieną Vilniuje buvo atidaryta metalo detektorių surinkimo linija. Joje bus surenkami Ukrainos gynybos technologijų gamintojo „Active Alliance LLC“ ieškikliai „Trembita“.
Įmonė „Nordic EOD“ atsakinga už metalo detektorių surinkimą, testavimą, sertifikavimą bei pardavimus Europos Sąjungos (ES) šalių rinkose.
Pasak bendrovės pardavimų ir plėtros vadovo Vytauto Martinaičio, naujoji linija leidžia surinkti 5 tūkst. ieškiklių kasmet. Įmonė tikisi sukurti iki 15 naujų darbo vietų ir 10 mln. eurų apyvartą.
Kaip BNS sakė V. Martinaitis, „Nordic EOD“ į surinkimo liniją investavo virš 100 tūkst. eurų, o „didžiosios investicijos dar bus ateityje“.
„Jie mums teikia gaminio detales, apmokymus, instruktuoja. Mes tai surenkame, patikriname, dar turėsime visą sertifikavimą padaryti, nes čia pati pradžia, ir organizuojame pardavimą. (...) Turime susitarimą dėl išskirtinių teisių pardavimui visoje ES“, – nurodė V. Martinaitis.
„Mes pasiruošę duoti išbandyti kariuomenei ir manau, kad tai įvyks“, – kalbėjo „Nordic EOD“ pardavimų ir plėtros vadovas, užsiminęs apie kitą savaitę sprendimų priėmėjams planuojamą išsiųsti oficialų pasiūlymą.
„Viena yra naudotis įrenginiais, kurie seniai sukurti, nors jie klasikiniai ir veikia gerai. Kitas dalykas yra gauti tai, kas šiandien yra išbandyta, naujausia ir geriausia“, – tikino V. Martinaitis.
Anot įmonės, Lietuvoje pradedami surinkti detektoriai yra pagrindinė Ukrainos kariuomenės išminuotojų darbo priemonė. Įrenginiai sukurti civilinių metalo ieškiklių pagrindu, „Active Alliance LLC“ juos perprojektavo pritaikydama karo sąlygoms.
„Kas labai svarbu, dėl ko ir ukrainiečiai žengė šitą žingsnį, yra gamybos diversifikavimas į saugias NATO šalis. (...) Mes turėsime pakankamai detalių, dabar atsisiuntėme pirmą partiją ir organizuojame kitą. Galėsime čia surinkinėti ir, jeigu reikia, siųsti atgal į Ukrainą“, – sakė V. Martinaitis.
Jis pabrėžė, kad metalo ieškiklis turi NATO numerį (NSN) – 13 skaitmenų kodą, naudojamą standartizuotai karinei ir materialinei įrangai identifikuoti Aljanso tiekimo grandinėse.
Kariuomenė BNS nepatvirtino ketinimo išbandyti šiuos įrenginius. Linijos atidaryme dalyvavęs krašto apsaugos ministro patarėjas Arturas Plokšto, kurį cituoja įmonė, teigė, kad pažangūs sprogmenų paieškos sprendimai gali būti naudojami Lietuvos kariuomenėje.
Renginyje ketvirtadienį taip pat dalyvavo ekonomikos ir inovacijų ministro patarėjas Grigorijus Žukovskis, Lietuvos komercijos atašė Ukrainoje Tomas Matulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius, kariuomenės atstovai.
2016 metais įkurta „Active Alliance LLC“ iš pradžių specializavosi vamzdynų diagnostikos technologijose. Nuo Rusijos plataus masto invazijos 2022-aisiais įmonė persiorientavo į humanitariniam išminavimui skirtų metalo detektorių gamybą.
Įmonė skelbia 2024 metais gavusi apie 2,07 mln. eurų pajamų ir apie 37 tūkst. eurų grynojo pelno, joje dirbant 47 darbuotojams. Lyginant su 2023-aisiais, bendrovės pelnas išaugo daugiau nei 30 kartų.
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