 Lietuvos oro uostai gegužę užfiksavo rekordą

Lietuvos oro uostai gegužę užfiksavo rekordą

2026-06-03 14:25
BNS inf.

Tris šalies oro uostus jungiantys Lietuvos oro uostai (LTOU) sausį–gegužę aptarnavo 2,88 mln. keleivių – 8,4 proc. daugiau nei tuo pat metu pernai (2,66 mln.), o vien gegužę – daugiausiai per visą jo veiklos istoriją.

<span>Lietuvos oro uostai gegužę užfiksavo rekordą</span>
Lietuvos oro uostai gegužę užfiksavo rekordą / K. Vanago / BNS nuotr.

Šiuos skaičiavimus BNS patvirtino LTOU.

Per penkis mėnesius keleivių srautas Vilniaus oro uoste augo 9,6 proc. iki 2,05 mln., Kauno – 6,1 proc. iki 657,5 tūkst., Palangos – 2,9 proc. iki 172,4 tūkst., BNS pranešė bendrovė

Vien gegužę trys oro uostai aptarnavo 735 tūkst. keleivių – 8,5 proc. daugiau nei prieš metus: Vilniuje – augo 9,3 proc. iki beveik 542 tūkst., Kaune – 10 proc. iki 157 tūkst., tuo metu Palangoje – smuko 6,9 proc. iki 36 tūkst., trečiadienį pranešė LTOU.

„Rekordinis keleivių skaičius atspindi tiek augančią kelionių paklausą, tiek kryptingą darbą plečiant skrydžių pasiūlą ir stiprinant partnerystes su oro bendrovėmis“, – pranešime teigė LTOU generalinis direktorius Simonas Bartkus.

Tuo metu skrydžių per penkis mėnesius aptarnauta 3,9 proc. daugiau – 24,12 tūkst., o vien gegužę – beveik 5,8 tūkst. (4,7 proc. daugiau): Vilniuje – 4247 (6,5 proc. daugiau), Kaune – 1140 (2,8 proc.), Palangoje – 407 (7,1 proc. mažiau).

Per LTOU gabenamų krovinių srautas gegužę sudarė per 1,7 tūkst. tonų – 24 proc. daugiau.

BNS rašė, kad 2025 metais Lietuvos oro uostai aptarnavo beveik 7,16 mln. keleivių – 8,3 proc. daugiau nei 2024 metais.

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