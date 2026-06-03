Lietuvos oro uostai gegužę užfiksavo rekordą

Šiuos skaičiavimus BNS patvirtino LTOU.
Per penkis mėnesius keleivių srautas Vilniaus oro uoste augo 9,6 proc. iki 2,05 mln., Kauno – 6,1 proc. iki 657,5 tūkst., Palangos – 2,9 proc. iki 172,4 tūkst., BNS pranešė bendrovė
Vien gegužę trys oro uostai aptarnavo 735 tūkst. keleivių – 8,5 proc. daugiau nei prieš metus: Vilniuje – augo 9,3 proc. iki beveik 542 tūkst., Kaune – 10 proc. iki 157 tūkst., tuo metu Palangoje – smuko 6,9 proc. iki 36 tūkst., trečiadienį pranešė LTOU.
„Rekordinis keleivių skaičius atspindi tiek augančią kelionių paklausą, tiek kryptingą darbą plečiant skrydžių pasiūlą ir stiprinant partnerystes su oro bendrovėmis“, – pranešime teigė LTOU generalinis direktorius Simonas Bartkus.
Tuo metu skrydžių per penkis mėnesius aptarnauta 3,9 proc. daugiau – 24,12 tūkst., o vien gegužę – beveik 5,8 tūkst. (4,7 proc. daugiau): Vilniuje – 4247 (6,5 proc. daugiau), Kaune – 1140 (2,8 proc.), Palangoje – 407 (7,1 proc. mažiau).
Per LTOU gabenamų krovinių srautas gegužę sudarė per 1,7 tūkst. tonų – 24 proc. daugiau.
BNS rašė, kad 2025 metais Lietuvos oro uostai aptarnavo beveik 7,16 mln. keleivių – 8,3 proc. daugiau nei 2024 metais.
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