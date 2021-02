Lietuvos oro uostų elektroniniame aukcione – rekordiniai skaičiai

Lietuvos oro uostų nebenaudojamo turto aukcione, vykusiame elektroniniu būdu praėjusį antradienį, naudotų daiktų panoro įsigyti dešimt kartų daugiau pirkėjų, nei jų buvo sulaukiama įprastuose fiziniuose aukcionuose, o už parduotą turtą surinkta suma kone prilygo iki šiol per visus aukcionus surinktiems pinigams, praneša Lietuvos oro uostai.

Pasak Lietuvos oro uostų Turto valdymo skyriaus vadovės Justės Valančiauskienės, pastarajame aukcione buvo varžomasi dėl 11 transporto priemonių, buvo nupirktos visos.

Didžiausio susidomėjimo aukcione sulaukė trys dideliu pravažumu pasižymintys pikapai „Mitsubishi L200“ – dėl vieno jų rungėsi per šimtą dalyvių.

„Aukcione taip pat buvo išstatyti du išskirtiniai egzemplioriai. Vienas jų – parduotas brangiausias turtas per visą Lietuvos oro uostų istoriją – naudota gaisrinė transporto priemonė „Mercedes Benz“, už kurią pirkėjas sumokėjo daugiau nei 70 tūkst. eurų arba dukart daugiau, nei nustatyta pradinė kaina. Tuo tarpu sunkiasvorę sniego valymo mašiną „Ural“, greičiausia, padėjo parduoti šiųmetė sniego negailinti žiema. Kai kurių kitų automobilių kaina aukciono metu šoktelėjo net 4 kartus“, – sako J. Valančiauskienė.

Per aukcioną už parduotą nebenaudojamą įmonės turtą surinkta daugiau kaip 124 tūkst. eurų. Per visus aukcionus, įskaitant ir paskutinį įvykusį, iš viso parduota per 680 įmonės nebenaudojamų daiktų už daugiau kaip 284 tūkst. eurų.

„Aukcionuose taip pat parduota neįprastų daiktų. Pavyzdžiui, pirmaisiais metais daugiausia dėmesio sulaukė Palangos oro uosto velkamieji keleivių laipinimo laiptai. Jie įsigyti beveik už 11 tūkst. eurų ir iki šių metų buvo brangiausias parduotas turtas. Pernai išskirtinio susidomėjimo sulaukė VIP terminalo baldai ant kurių sėdėjo įvairios garsenybės, šalių vadovai“, – pasakoja J. Valančiauskienė.