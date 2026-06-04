„Litgrid“ dėl apsirūpinimo elektra: jau 45 dienos, kai tai vyksta

Pasak Andriaus Šemeškevičiaus, per šiuos metus bus „tikrai pasiektas“ pernykščių metų rekordas.
„Šiemet jau 45 dienos, kai Lietuva pati apsirūpino elektra“, – susitikime su investuotojais ketvirtadienį sakė A. Šemeškevičius.
„2025 metais buvo 70 dienų, kai Lietuva sugebėjo susigeneruoti iš atsinaujinančių išteklių pakankamai elektros energijos, kiek suvartoja. Šiemet dar net pusmečio nepasiekėme ir jau turime 45 dienas. Pernykštį rekordą tikrai pasieksime“, – pridūrė jis.
„Litgrid“ duomenimis, veikiančių saulės ir vėjo elektrinių bendra galia šiemet jau peržengė 6 gigavatų (GW) ribą.
Operatorės duomenimis, pernai visos tokios elektrinės pagamino 68 proc. visos šalyje pagamintos elektros bei patenkino pusę poreikio.
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