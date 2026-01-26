„Litgrid“: vėjuoti orai sumažino elektros kainą, tačiau...

Sausio 19–25 dienomis vidutinė kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos kainų zonoje sumažėjo 3 proc. nuo 160 iki 156 eurų už megavatvalandę (MWh). Latvijoje ir Estijoje kaina buvo tokia pati.
„Beveik 50 proc. išaugo vėjo jėgainių gamyba, kuri siekė 146 gigavatvalandes (GWh). Vėjo elektrinės praėjusiais metais per savaitę daugiau gamino vos kelis kartus. Didelė vėjo gamyba lėmė stabilias elektros kainas, tačiau jos išlieka aukštos dėl rekordinės paklausos“, – pranešime teigė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Elektros suvartojimas Lietuvoje praėjusią savaitę sumažėjo minimaliai – nuo 348 iki 347 GWh.
Vietos elektrinės šalyje užtikrino 69 proc. poreikio, jos pagamino 238 GWh elektros energijos – 19 proc. daugiau, nei prieš savaitę (199 GWh).
Praėjusią savaitę vėjo elektrinių gamyba augo 48 proc. nuo 99 iki 146 GWh, prie perdavimo tinklo prijungtų šiluminių jėgainių gamyba mažėjo 15 proc. nuo 70 iki 60 GWh. Hidroelektrinės pagamino 12 GWh, o kitos elektrinės – 19 GWh.
Vėjo elektrinės gamino 61 proc. Lietuvoje pagamintos elektros, šiluminės jėgainės – 25 proc., hidroelektrinės – 5 proc., o kitos elektrinės – 8 procentus.
Elektros importas mažėjo 12 proc. nuo 179 iki 157 GWh: 66 proc. importuota iš Skandinavijos per „NordBalt“ jungtį, 28 proc. – iš Latvijos, o likę 5 proc. – iš Lenkijos.
Lietuva eksportavo tiek pat – 27 GWh elektros: 63 proc. eksporto buvo nukreipti į Lenkiją, 35 proc. į Latviją, o likę 2 proc. į Švediją.
„LitPol Link“ jungties pralaidumo išnaudojimas siekė 51 proc. Lenkijos kryptimi ir 31 proc. Lietuvos kryptimi. „NordBalt“ pralaidumo išnaudojimas buvo 1 proc. Švedijos kryptimi ir 89 proc. Lietuvos kryptimi.
