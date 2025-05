Maisto prekių apyvarta augo: lietuviai ėmė taupyti ir daugiau gaminti namuose?

Šių įmonių apyvarta, išankstiniais duomenimis, balandį siekė 1,691 mlrd. eurų to meto kainomis.

Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta balandį padidėjo 6,3 proc. (palyginamosiomis kainomis), ne maisto prekėmis – 7,7 proc., tuo metu automobilių degalų prekybos įmonių apyvarta sumažėjo 6,4 proc., skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Per mėnesį – balandį, palyginti su kovu – mažmeninės prekybos įmonių apyvarta augo 1,2 procento.

Maisto prekėmis prekiaujančių įmonių apyvarta per mėnesį didėjo 4,1 proc., ne maisto prekėmis – sumažėjo 1,1 proc., automobilių degalų – padidėjo 2,1 proc.

Maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta (be PVM) šiemet sausį–balandį augo 0,7 proc. Vien balandį ji siekė 130,6 mln. eurų (to meto kainomis) ir, palyginti su kovu, sumažėjo 2 proc. Per metus apyvarta sumenko taip pat 2 procentais.