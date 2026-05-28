Mažmeninės prekybos ir restoranų apyvarta šiemet augo

Tuo metu maitinimo ir gėrimų teikimo įmonių apyvarta siekė 540,1 mln. eurų – 2,3 proc. daugiau, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Vien balandį mažmeninės prekybos apyvarta siekė 1,963 mlrd. eurų – 1,8 proc. daugiau nei kovą ir 8,9 proc. daugiau nei pernai balandį, o restoranų – 147,2 mln. eurų – atitinkamai sumažėjo 0,1 proc. ir padidėjo 5,2 proc.
Per mėnesį maistu prekiaujančių įmonių apyvarta augo 0,1 proc., ne maistu – 5,4 proc., automobilių degalų – sumažėjo 4,3 proc. Per metus šie rodikliai augo atitinkamai 1,5 proc., 18,8 proc. ir mažėjo 0,9 proc.
Duomenys pateikiami pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką.
Naujausi komentarai