Per metus šilumos kaina sumažėjo beveik 17 proc.

Palyginti su gegužės mėnesiu, šilumos kaina mažėjo 2,93 proc.

Tarybos teigimu, tarp penkių didžiųjų Lietuvos miestų birželį už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Panevėžio gyventojai. Palyginti su gegužės mėnesiu, šilumos kainos iki 4 proc. mažėjo visuose didžiuosiuose miestuose, per metus – nuo 7 iki 30 proc.

Per mėnesį „Kauno energija“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 4,29 proc. (birželį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, kaina mažėja 29,84 proc.),„Panevėžio energija“ aptarnaujamiems vartotojams – 3,59 proc. (per metus kaina mažėja 16,41 proc.), „Šiaulių energija“ aptarnaujamiems vartotojams – 3,60 proc. (per metus kaina mažėja 7,37 proc.), Vilniaus šilumos tinklų aptarnaujamiems vartotojams – 2,25 proc. (per metus kaina mažėja 20,78 proc.).

Pasak VERT, šilumos kainos mažėjimą šiuose miestuose iš esmės lėmė sumažėjusi biokuro kaina bei dėl išaugusios konkurencijos tarp nepriklausomų šilumos gamintojų sumažėjusi aukcione parduodamos šilumos kaina.

Nurodoma, kad birželį tiek tarp penkių didžiųjų miestų, tiek visoje Lietuvoje mažiausiai už šilumą moka „Kauno energija“ aptarnaujami vartotojai (2,68 cento už kWh su PVM). Daugiausiai už šilumą moka „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ aptarnaujami vartotojai (8,60 cento už kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies – dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės – ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio, teigia VERT.