Ministerija dėl degalų kainų: siūlome korekcijas

„Mes siūlome šiek tiek koreguoti ir šią priemonę – jeigu taikyti, tai taikyti laikinai – iki sausio pirmos“, – trečiadienį Seimo Energetikos ir darnios plėtros komiteto posėdyje sakė Darius Indriūnas.
„O nuo sausio pirmos patvirtinti prievolę mažmeninės prekybos vietoms realiu laiku teikti duomenis apie kainas Lietuvos energetikos agentūrai, kuri duomenimis dalintųsi su privačiais ėmėjais ir skleidėjais tų duomenų, pavyzdžiui, navigacijos programėlėmis“, – pridūrė jis.
Anot D. Indriūno, duomenų viešinimas turėtų didinti konkurenciją tarp degalinių.
Anot viceministro, šis sprendimas galėtų padaryti įtaką kainoms ilgalaikėje perspektyvoje.
„Kainas mažmeninis vartotojas turėtų žinoti, kad galėtų pasirinkti, ir įtaka būtų pakankamai ženkli, nes kainos kolonėlėse (degalinėse – BNS) skiriasi keliasdešimt centų. Dabar yra fiksuojami tokie skirtumai. Ta informacija neleis būti tokiam skirtumui“, – aiškino D. Indriūnas.
Kaip rašė BNS, projektu, kurį pateikė demokratai, įskaitant ir energetikos ministrą Luką Savicką, degalines siūloma įpareigoti informaciją apie pasikeitusias kainas pateikti nedelsiant, kainų keitimo metu, o labai mažas įmones – ne vėliau kaip per 10 minučių.
Siūloma, kad pakeitimai įsigaliotų nuo šių metų gruodžio 1 dienos.
Iki šiol LEA degalų kainų žemėlapyje atnaujinamos kainos pateikiamos kartą per parą – kiekvienos darbo dienos rytą, tačiau dienos metu jas galima keisti.
Buvusio energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno įsakymu nuo balandžio pradžios degalinės kasdien iki 10 val. privalo LEA pateikti duomenis apie kainas. Šie duomenys yra atviri LEA puslapyje.
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