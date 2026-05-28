 Ministerija siūlo pratęsti šių lengvatinių paskolų terminą

Ministerija siūlo pratęsti šių lengvatinių paskolų terminą

2026-05-28 11:19
BNS inf.

Lengvinant jaunųjų ūkininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų investicinių planų įgyvendinimą Žemės ūkio ministerija siūlo jiems teikiamų lengvatinių paskolų terminą ilginti nuo penkerių iki dešimties metų.

<span>Ministerija siūlo pratęsti šių lengvatinių paskolų terminą </span>
Ministerija siūlo pratęsti šių lengvatinių paskolų terminą / magnific.com nuotr.

Tikimasi, kad tai sumažins finansinę naštą ir suteiks daugiau lankstumo planuojant plėtrą, skelbia ministerija.

„Poreikis keisti sąlygas matomas jau dabar. Nors lengvatinėms paskoloms skiriama pakankamai strateginio plano lėšų, skolinimas vyksta lėtai. Nuo finansavimo pradžios jaunieji ūkininkai sudarė tik 34 paskolų sutartis, o perdirbimo įmonės – vos vieną“, – teigia ministerija.

Siūlymui trečiadienį pritarė Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo priežiūros komitetas. Tam dar turės pritarti strateginio plano Stebėsenos komitetas ir Europos Komisija.

Tikimasi, kad sprendimai bus priimti šių metų rudenį.

Pernai jaunųjų ūkininkų lengvatinėms paskoloms skirta 19,4 mln. eurų ES ir Lietuvos biudžeto lėšų, o investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą – 10 mln. eurų.

Šiame straipsnyje:
lengvatinės paskolos
finansinė našta
pratęsti paskolų suteikimą
jaunieji ūkininkai
perdirbėjai

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