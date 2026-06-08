Ministerija siūlo rečiau kontroliuoti ekologišką maistą šiose įstaigose

Maitinimo ir maisto ruošimo įstaigoms, turinčioms ekologiškos veiklos ženklą, ekologiškumo dalį siūloma apskaičiuoti kas pusmetį, o ne kas ketvirti, kaip dabar.
Kaip nurodo ministerija, tai siūloma siekiant mažinti administracinę naštą ir atsižvelgiant į retai pasitaikančius pažeidimus.
„Atsižvelgiant į labai mažą pažeidimų mastą, ekologiškumo procentą ekologiško viešojo maitinimo įstaigos ir ekologiško maisto ruošimo įstaigos turės apskaičiuoti rečiau – ne kas ketvirtį, o kas pusmetį“, – teigiama ministro įsakymo projekte, kuris pateiktas įvertinti ekologinės gamybos kontrolės įstaigai „Ekoagros“, Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijai.
Taip pat siūloma leisti „Ekoagros“ patikrinti tokias maitinimo ar maisto ruošimo įstaigas ne tik vietoje, bet ir nuotoliniu būdu.
Kaip BNS sakė „Ekoagros“ atstovė Irma Minskienė, tokie ženklai dažniausiai išduodami vaikų darželiams: „Dabar ženklus turi 21 įmonė. Pagrinde tai vaikų darželiai.“
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