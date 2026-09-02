Ministerija siunčia žinią gyventojams: jau galima kreiptis dėl šių išlaidų kompensacijos

Anot ministerijos, teikti prašymus kompensacijoms gauti jie gali elektroniniu būdu per informacinę sistemą SPIS arba atvykę į savivaldybę. Kompensacija skiriama iškart visam šildymo sezonui, jei kreipiamasi likus mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba jam jau prasidėjus.
Nelaukti paskutinės minutės ir pateikti prašymą kompensacijoms gauti ragina ir socialinės apsaugos ministrė Inga Ruginienė.
„Kaip rodo specialistų duomenys, praėjusi žiema, nors buvo itin saulėta, bet ypač šalta. Iššūkių netrūko ir vis dar netrūksta kalbant apie energetinių išteklių kainas. Tai atsispindėjo ir sąskaitose už šildymą. (...) Galiojanti kompensacijų tvarka leidžia užtikrinti taiklią pagalbą sunkiausiai besiverčiantiems“, – pranešime cituojama I. Ruginienė.
Anot ministerijos, valstybės modelis numato, kad nepasiturinčių gyventojų išlaidos būsto šildymui negali viršyti dešimtadalio jų pajamų. Parama taip pat skiriama nepriklausomai nuo esamo šildymo būdo.
Vertinant gyventojų prašymus dėl kompensacijų, atsižvelgiama į pareiškėjo ar šeimos valdomą turtą, gaunamas pajamas bei išlaidas už būsto šildymą ir vandenį.
Ministerija pažymi, kad gauti kompensaciją už šildymą gali ir įsiskolinimų už kompensuojamas paslaugas turintys žmonės, tačiau svarbu, kad su tiekėjais būtų sudaryta sutartis dėl dalies skolos apmokėjimo.
Planuojama, kad 2026–2027 metų šildymo sezoną kompensacijų prireiks apie 170,6 tūkst. gyventojų, o išlaidos sieks per 80 mln. eurų.
SADM duomenimis, praėjusį 2025–2¬¬026 metų šildymo sezoną vidutiniškai per mėnesį kompensaciją už šildymą gavo apie 164,6 tūkst. žmonių – 2 proc. daugiau, lyginant su 2024–2025 m. šildymo sezonu (161,2 tūkst. asmenų).
Iš viso praėjusį sezoną 69 mln. eurų kompensacijų.
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