Ministras apie kovą su balionais: ne iki galo įvertinome sudėtingumą

„Aš galiu pripažinti, kad ne iki galo buvo įvertinta technologinio iššūkio sudėtingumo problematika, nes vėlgi, kalbant apie mūsų pirminį konkursą, tikrai trys rimti, gabūs, arčiausiai praktinio įgyvendinimo konsorciumai buvo atrinkti“, – „Verslo žinių“ tinklalaidėje sakė ministras, paklaustas, ar jis sutinka, kad terminas technologinių sprendimų prototipų sukūrimui nuo pat pradžių buvo nerealistiškas.
Ministerija kvietimą verslui siūlyti idėjas kovai su kontrabandiniais balionais paskelbė praėjusių metų spalį, programai skirtas 1 mln. eurų.
Pirmuoju etapu gruodį buvo atrinkti idėjų konkursą laimėję konsorciumai, kuriems atstovauja „IT logika“, „Teltonika EMS“ ir „Dangaus šviesos“, jų pasiūlytos idėjos apima dirižablių platformos sistemas, dronų stotis, radarus ir dirbtinio intelekto integraciją, jų idėjų vystymui iš viso skirta 300 tūkst. eurų.
Ministras anksčiau teigė, kad sukurto produkto veikiančio prototipo galima tikėtis šių metų vasarį.
„Vyko ir bandymai poligone kartu su Lietuvos kariuomene. Yra labai daug išspręsta (iššūkių – ELTA) – ar tai būtų detekcija, ar tai būtų neutralizavimas ir kiti (sprendimai – ELTA) iš penkių keltų tikslų. Visgi technologiškai sudėtingiausia, kad balionai dažniausiai keliauja su kroviniu, kuris (sveria – ELTA) ir 50 kilogramų, ir daugiau“, – „Verslo žinioms“ sakė jis.
Pasak jo, sudėtingiausia dalis yra krovinių nuleidimas. E. Grikšo teigimu, yra apskaičiuota, kad numušus balioną be gaudyklės, krovinys, sveriantis 50 kilogramų, iš daugiau nei 6 kilometrų aukščio į žemę gali rėžtis jėga, prilygstančia 25 tonų svoriui.
Siekiant spartinti technologijų oro erdvės apsaugai nuo kontrabandinių balionų įdiegimą, balandį dešimt šalies institucijų pasirašė tai numatantį susitarimą, testavimą planuota pradėti birželį.
Anot ministro, artimiausiu metu planuojama paskelbti ikiprekybinį pirkimą, kuriame galės dalyvauti ir pirmame etape idėjų konkursą laimėję konsorciumai, ir kitos bendrovės.
Šiame etape, anot ministro, programai skiriama suma padidinta iki 3 mln. eurų, taip pat bus išrinkti trys laimėtojai.
„Tai nėra on the shelf (ant lentynos esantis – ELTA) produktas, toks nėra sukurtas. Dėl to ir inicijavome konkurso pratęsimą, (...) tiksliau – inicijavome ikiprekybinį pirkimą. Tai reiškia – 3 milijonai eurų ir atveriame vėl kvietimą, langą dalyvauti ne tik tiems trims konsorciumams, kurie buvo atrinkti pirminiame konkurse, bet ir visai kitai ekosistemai“, – sakė jis.
„Ikiprekybinis (pirkimas– ELTA) bus paskelbtas artimiausiomis dienomis“, – pridūrė ministras.
Pasak ministro, nors pirminė idėja ir pagrindinis tikslas yra technologijų sprendimai kovai su kontrabandiniais balionais, siekiama, kad būtų sukurtas plačiau pritaikomas sprendimas oro erdvės saugumui, įskaitant ir antidronines sistemas.
(be temos)