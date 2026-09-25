Ministrė: darbuotojų iš Filipinų bus pritraukiama pagal poreikį

„Mes pasisakome už kontroliuojamą migraciją ir šis susitarimas yra būtent šito proceso dalis. Mes turime sutarti su mūsų partneriais už Europos Sąjungos ribų, šiuo atveju filipiniečiais, kad mums reikia tam tikro skaičiaus ir profesijų darbuotojų, jie gali mums tai suteikti, bet mes turime ir tam tikrų sąlygų, kurias sutariame abi šalys užtikrinti“, – penktadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
Anot jos, Filipinai yra viena prioritetinių šalių, kurios darbuotojai labiausiai laukiami Lietuvoje, nes jie atitinka kultūrinius, religinius ir kitus standartus.
„Kultūriškai ir pagal religiją filipiniečiai atitinka lietuvius, gal dėl to kažkokio didelio susipriešinimo ir nėra, bet svarbiausia, kad įtampų darbo rinkoje mes turime, bet mes turime ir aiškią Lietuvoje strategiją, kiek (...) ir kokių mums darbuotojų reikia“, – pridūrė ji.
Ministrės teigimu, siekiama, kad darbuotojai iš trečiųjų šalių turėtų tokias pat darbo sąlygas ir atlyginimus, o jų darbo sauga ir sveikata būtų pasirūpinta.
Pasak I. Ruginienės, vis daugiau filipiniečių atvyksta į Lietuvą dirbti – ministerijos duomenimis, rugsėjo 1 dieną pagal darbo sutartis šalyje dirbo 4,8 tūkst. filipiniečių, daugiausiai – transporto ir saugojimo, statybos sektoriuose, apdirbamojoje gamyboje.
„Turime trūkstamų profesijų sąrašą, turime tokių pozicijų, kurių mums labai reikia, kurių mes galbūt dar nespėjame pasiruošti ir bendradarbiavimas, susikalbėjimas, kaip mes galime apsikeisti darbuotojais, yra pakankamai svarbus“, – aiškino ministrė.
„Manau, kad ateityje mes tikrai galėsime turbūt galvoti ir turėti tokius pat susitarimus ir su kitomis šalimis. Mūsų interesas tikrai yra platesnis, mes turime ir iš Indijos nemažai darbuotojų, tai susitarti, kokiomis sąlygomis jie čia dirba (...), yra labai svarbu“, – pridūrė I. Ruginienė.
Penktadienį ministrė su Filipinų darbuotojų migrantų departamento sekretoriumi Hansu Cacdacu (Kakdaku) pasirašė komunikatą dėl darbo konsultacijų tvarkos kūrimo.
Juo siekiama sukurti nuolatinį dialogą darbo migracijos klausimais – keistis informacija apie Lietuvos darbo rinkos poreikius, darbuotojų įdarbinimo sąlygas ir procedūras, taip pat stiprinti atvykstančių filipiniečių darbuotojų teisių apsaugą, pranešė ministerija.
(be temos)