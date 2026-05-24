Moterys renkasi vyriškas profesijas: jungia laidus ir laužo stereotipus

Dirba visa šeima
Vokietijoje laivų statykloje elektros instaliacijos montuotoja dirbanti Alma Smirnova pabrėžia – darbas vyriškame kolektyve turi nemažai privalumų. Dirbant su vyrais bendravimas visada tiesus ir konkretus, o jei reikia ką pakelti ar panešti, pagalbos ilgai prašyti netenka.
Elektros instaliacijos montuotojos profesiją Alma pasirinko dėl šeimos – jos vyras toje pačioje laivų statykloje dirba suvirintoju. Kadangi vaikai jau suaugę, o vienas sūnus taip pat dirba tarptautinėje įmonių grupėje RNDV, galimybė būti kartu jai – didelė motyvacija: „Kai darbas suartina šeimą, jis įgauna visai kitą prasmę.“
Pasak pašnekovės, darbas, priešingai nei manoma, nėra fiziškai sunkus, o jei kažko nemoki – įmanoma išmokti. Prireikus jėgos, padeda kolegos vyrai, o smulkūs ir kruopštūs darbai, ypatingai su smulkiais laidais ir kabeliais, moterims dažniausiai sekasi netgi geriau.
Kolektyve dirba žmonių iš įvairių šalių, tačiau Almai tai privalumas – su visais susikalba ir lengvai prisitaiko. Didžiausias darbo privalumas – monotonijos nebuvimas: keičiasi projektai, žmonės ir patirtys.
Pašnekovė įsitikinusi, kad elektros instaliacijos srityje galėtų dirbti kur kas daugiau moterų nei dabar, todėl drąsiai šį darbą rekomenduoja kitoms.
Svarbiausia – užsispyrimas
Norvegijoje izoliuotoja dirbanti Daiva Mikalauskienė nesigaili pasirinkusi šį kelią, tačiau pripažįsta – pradžia gali atrodyti sudėtinga. Vis dėlto net ir naujokams dažniausiai pakanka kelių savaičių perprasti šio darbo specifiką ir sėkmingai dirbti prie skirtingo sudėtingumo projektų.
Daivos darbas – laivuose, tiek kruiziniuose, tiek mažesniuose, montuoti izoliacines medžiagas. Fiziškai darbas nesunkus, tad jame, pasak moters, svarbiausia ne fizinis pasirengimas, o noras mokytis ir užsispyrimas.
Kaip pasakojo Daiva, labiausiai ją sužavėjo darbas kruiziniuose laivuose, ypač pokyčiai, matomi nuo projekto starto iki pirmojo laivo išplaukimo, nes būtent tada aiškiai pamato savo darbo rezultatą ir pajunta tikrą pasididžiavimą.
Užaugusi kartu su broliais, vyrų kolektyve Daiva jaučiasi natūraliai – bendrauti su kolegomis paprasta, prireikus jie visuomet padeda ir palaiko, užsieniečiai dar ir negaili komplimentų.
Didžiausias darbo žavesys – kasdien supantys skirtingų šalių žmonės ir galimybė keliauti. Projektai skirtingose šalyse leidžia pažinti vis naujas vietas ir kultūras. Moterims, kurios dvejoja, ar verta keisti profesiją, Daiva pataria viena – nebijoti savęs išbandyti.
Didžiuojasi savo gebėjimais
Lina Miklovienė su šeima gyvena Prancūzijoje, kur jau ketverius metus didžiausioje laivų statykloje Europoje „Chantiers de l’Atlantique“ dirba kabelių linijų montuotoja. Į šalį atvyko kartu su vyru, o laikui bėgant laivų statykla tapo jos kasdienybės dalimi.
Linos darbas susijęs su kabelių sistemų montavimu. Darbo sudėtingumas priklauso nuo vietos, kabelių storio ir jų paruošimo. Nors, pašnekovės žodžiais, fiziškai darbas nelengvas, ji didžiuojasi savo gebėjimais ir sako, kad kartais gali padaryti net daugiau už kai kuriuos vyrus. Tiesa, iš vyrų, ypač filipiniečių, sulaukia nemažai nuostabos ir klausimų, kodėl pasirinko šią vyrišką profesiją. Atsakymas, anot Linos, paprastas: darbe nėra monotonijos – kiekvienas laivas, kurį tenka statyti, skirtingas, ir tai jai patinka.
„Didžiausią įspūdį man padarė pirmasis kruizinis laivas, išsiskyręs prabanga – statant jį ir įrengiant dirbau nuo pradžios iki pabaigos. Nors ilgainiui laivų projektai savo mastu ir sprendimais stebina vis mažiau, su šeima vis dar randame laiko nuvažiuoti ant molo ir išlydėti į pirmą kelionę išplaukiančio laivo. Tai yra unikali viso Sen Nazero miestelio tradicija ir proga susiburti“, – dalijosi moteris.
Tarptautiniame kolektyve Lina labiausiai vertina draugiškumą, paslaugumą ir mandagumą. Ji pastebi, kad lietuviai statykloje vertinami kaip darbštūs ir atsakingi specialistai. Nors laivų statykloje daugėja moterų – prancūzių, rumunių ir iš kitų šalių, moterų lietuvių, ypač jų, RNDV komandoje, galėtų būti daugiau.
Sunkumai praeina
Prancūzijoje elektros instaliacijos montuotoja ketverius metus su vyru dirbanti Oksana Jančevskaja yra įgijusi technikės-elektronikės išsilavinimą ir turi patirties dirbdama su mikroschemomis. Kabelių montavimo ir elektros instaliacijos darbai jai ne naujiena, panašų darbą dirbo ir Lietuvoje.
Pasak pašnekovės, kartais tenka susidurti su fiziškai sudėtingomis užduotimis: sunkiais kabeliais ar darbu sunkiai prieinamose darbo vietose, tačiau šiuos iššūkius atperka galimybė dirbti tarptautinėje komandoje, stabilus darbas ir gyvenimas kartu su vyru. „Sunkumai praeina, o pasididžiavimas tuo, ką darai, lieka“, – sako moteris.
Oksana tiki, kad moterų laivų statyklose daugės, ir kviečia visas drąsias ir smalsias moteris rinktis šią profesiją.
(be temos)