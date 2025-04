Naftos pigimas degalų kainas paveiks minimaliai

Vartotojai pastebės

Anot SEB banko vyriausiojo ekonomisto Tado Povilausko, žaliavinė nafta sudaro trečdalį degalų kainos, o vartotojų krepšelyje degalai sudaro vos 6 proc. prekių ir paslaugų.

„Aišku, kad žaliavinė naftos dalis sudaro trečdalį galutinės degalų kainos. Tačiau vis tiek 10 proc. naftos kainos sumažėjimas veikia degalų kainą“, – teigė T. Povilauskas.

„Degalai sudaro apie 6 proc. viso vartotojų prekių ir paslaugų krepšelio, bet, jei naftos kaina laikysis tokio lygio, tai švelnins infliaciją“, – pridūrė jis.

Ekonomisto teigimu, jei iki 64 dolerių už barelį siekiančios naftos kainos kurį laiką išsilaikys, to nauda tikrai atsispindės ir vartotojams. Be to, anot jo, jei euras dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo veiksmų išliks stipresnis už dolerį, tai irgi pagerins degalų įperkamumą Lietuvos vartotojams.

„Jei tos kainos, kokios yra šiomis dienomis, 63–64 doleriai už barelį, išsilaiko, tai atsispindės degalinių švieslentėse. Aišku, jos jau pamažėjusios ir kovo mėnesį, yra efektas dėl D. Trumpo politikos. Nes prisiminkime, kad dar metų pradžioje buvo kalbų ir iš esmės euras buvo priartėjęs prie 1,02–1,03 JAV dolerio. Šiandien siekia 1,1 dolerio už 1 eurą“, – kalbėjo T. Povilauskas.

„Kadangi degalų kainos perskaičiuojamos iš didmeninės kainos, išreikštos doleriais, kuo euras stipresnis, tuo degalų kaina mažesnė“, – sakė jis.

Tačiau, anot T. Povilausko, naftos kainos kritusios ne tik dėl D. Trumpo veiksmų, bet ir dėl OPEC+ (tarptautinės organizacijos, jungiančios naftą eksportuojančias valstybes) sprendimo padidinti naftos gavybą. Todėl, anot jo, OPEC+ ir JAV politiniai sprendimai gali nulemti, kad buvusios kainos sugrįš.

„Praėjusią savaitę OPEC+ eilinio susirinkimo metu rinką šokiravo žinia, kad nuo gegužės kartelis naftos gavybą didina ne kaip anksčiau buvo sutarta – 0,14 mln., o 0,41 mln. barelių per dieną“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė T. Povilauskas.

„Istorija rodo, kad politiniai sprendimai gali nuvesti kainą giliai žemyn. Tačiau OPEC+ ir JAV naftos gavėjų interesai irgi aiškūs – per pigi nafta nėra tai, ko jie nori. Be to, JAV sankcijos Venesuelai ir Iranui, JAV galimi smūgiai Iranui irgi negali būti nuvertinami ir gali padėti naftos kainai atšokti“, – komentavo jis.

Realybė: OPEC+ ir JAV naftos gavėjų interesai yra aiškūs – per pigi nafta nėra tai, ko jie nori, tikina T. Povilauskas.

Panikos efektas

„Citadele“ banko vyriausiojo ekonomisto Aleksandro Izgorodino vertinimu, kadangi Lietuvoje didelę dalį degalų kainos sudaro įvairūs mokesčiai, tarp jų degalų akcizai ir pridėtinės vertės mokestis (PVM), naftos įkainių pokyčių poveikis – ribotas. Jis priminė, kad COVID-19 pandemijos metu, naftos vertei smarkiai nukritus, degalų kainos nebuvo artimos nuliui.

„Galutinės degalų kainos nenukris taip stipriai. Nes Lietuvoje didelę dalį degalų kainų sudaro įvairūs mokesčiai, PVM ir akcizas. COVD-19 pandemijos metu matėme, kad nors nafta nukrito beveik iki 0, degalų kainos tikrai nebuvo tokios žemos“, – teigė A. Izgorodinas.

Ekonomisto vertinimu, naftos kainų kritimas artėja prie pabaigos. Tačiau, anot jo, JAV ir kitoms valstybėms susiderėjus dėl mažesnių tarifų, rinka stabilizuosis, o naftos kainos kils aukštyn.

„Tai dar nėra kainų kritimo pabaiga. Tačiau manau, kad esame gana arti to. Mano nuomone, rinkos dažnai juda prieš traukinį ir pernelyg negatyviai ar pozityviai reaguoja į pokyčius. Rinkų kritimo pagreitis yra toks pats kaip pandemijos pradžioje. Panika didelė. Reikia turėti omenyje, kad JAV akcijos nuo piko krito ketvirtadaliu. Klausimas, kiek dar akcijų ir energetikos kainos kris“, – sakė ekspertas.

„Tačiau kuo toliau, tuo labiau matysime žinučių, kad JAV ir partneriai ruošiasi deryboms. Todėl netrukus rinkų panika pasibaigs, prasidės derybos, o rezultatas bus sumažinti tarifai“, – aiškino jis.

A. Izgorodinas pridūrė, kad dabartiniai D. Trumpo įvesti tarifai – tik derybų įrankis ir jie bus sumažinti.

„Jie išliks didesni nei anksčiau, bet manau, kad dabartiniai dideli tarifai – D. Trumpo derybų taktikos įrankis. Jei tokio dydžio tarifai bus panaikinti, matysime kainų atšokimą į viršų“, – tikino A. Izgorodinas.

Ketverių metų žemumose

Pirmadienį naftos kainos pasiekė žemiausią tašką per ketverius metus.

Europoje „Brent“ rūšies naftos ateities sandoriai atpigo 3,8 proc., iki 63,10 dolerio už barelį, o WTI naftos ateities sandoriai smuktelėjo 4,1 proc., iki 59,47 dolerio.

Abi sutartys praėjusią savaitę smuko daugiau kaip 10 proc. ir pasiekė žemiausią lygį nuo 2021 m. balandžio. Tai įvyko, kai Kinija – didžiausia pasaulyje naftos importuotoja – pranešė nuo šių metų balandžio 10 d. pradėsianti taikyti 34 proc. tarifus visam JAV importui. ES šią savaitę turėtų pasekti kinų pavyzdžiu.

Naftos nuotaikas taip pat paveikė, kad OPEC+ paspartino naftos gavybą, o Saudo Arabija agresyviausiai daugiau nei per dvejus metus sumažino savo etaloninės naftos kainą.