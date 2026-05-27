 Naujos gynybos obligacijų emisijos pritraukė 80,5 mln. eurų

Naujos gynybos obligacijų emisijos pritraukė 80,5 mln. eurų

2026-05-27 02:10
ELTOS inf.

Per pastarąsias dvi savaites gyventojai, verslas ir kitos organizacijos įsigijo gynybos obligacijų už 80,5 mln. eurų. Per šį laikotarpį buvo sudaryti, 3 178 sandoriai, pranešė Finansų ministerija.

<span>Naujos gynybos obligacijų emisijos pritraukė 80,5 mln. eurų</span>
Naujos gynybos obligacijų emisijos pritraukė 80,5 mln. eurų / Pixabay nuotr.

Ministerijos duomenimis, daugiausia investuota į vienerių metų trukmės obligacijas – jų išplatinta už beveik 48 mln. eurų. Tuo metu 6 mėnesių trukmės obligacijų įsigyta už 27 mln. eurų, dvejų metų – už 4,6 mln. eurų, o trejų metų – už 0,8 mln. eurų.

Nuo antradienio pradedamos platinti naujos 6 mėn., 1 metų, 2 metų, 3 metų gynybos obligacijų emisijos. Už jas bus mokamos 2,5–2,7 proc. metinės palūkanos.

Nuo 2024 metų pradėjus gynybos obligacijų platinimą, per 36 emisijas pirkėjai iš viso įsigijo šių obligacijų už 582,4 mln. eurų.

Gynybos obligacijos yra tiksliniai Vyriausybės taupymo lakštai (VTL), skirti gynybos poreikiams finansuoti. Juos galima įsigyti per „Swedbank“, SEB ir „Orion Securities“ bankus.

 
Šiame straipsnyje:
gynybos obligacijos
finansų ministerija
palūkanos

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