 Nausėda: Lietuva sparčiai tampa vienu svarbiausių Europos gynybos pramonės centrų

Nausėda: Lietuva sparčiai tampa vienu svarbiausių Europos gynybos pramonės centrų

2026-05-15 16:13
ELTOS inf.

Lietuva sparčiai tampa vienu svarbiausių Europos gynybos pramonės centrų, o šalies stiprybes papildo Suomijos visuotinės gynybos ir technologinė patirtis, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Alexanderis Stubbas, Gitanas Nausėda
Alexanderis Stubbas, Gitanas Nausėda / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Jis penktadienį Vilniuje kartu su čia viešinčiu Suomijos prezidentu Alexanderiu Stubbu atidarė Lietuvos ir Suomijos verslo forumą, skirtą santykiams gynybos pramonės, saugumo ir atsparumo srityse stiprinti.

„Lietuva sparčiai tampa vienu svarbiausių Europos gynybos pramonės centrų, o Suomijos visuotinės gynybos modelis, civilinio ir karinio pasirengimo integracija bei technologinis gylis papildo Lietuvos stiprybes. Kartu kurkime gynybos pramonę“, – Prezidentūros pranešime cituojamas G. Nausėda.

Forumo metu taip pat pasirašyti du bendradarbiavimo susitarimai, kuriais stiprinama dvišalė partnerystė prekybos, investicijų, gynybos pramonės ir inovacijų srityse, plėtojamas bendradarbiavimas dvejopos paskirties inovacijų ir gynybos ekosistemų vystymo srityse.

Atidarydamas forumą šalies vadovas pabrėžė, jog Lietuvos ir Suomijos partnerystė remiasi ir istoriniu artumu, ir būtinybe stiprinti Europos atsparumą bei pramoninius pajėgumus.

„Mes ne tik investuojame į saugumą – mes kuriame atsparią ekonomiką, kuri galėtų jį užtikrinti. Mūsų pasirengimas kuriamas gamyklose, laboratorijose ir tyrimų centruose“, – pažymėjo G. Nausėda.

Pasak prezidento, šis požiūris apima visą grandinę – nuo mokslinių tyrimų ir prototipų kūrimo iki gamybos ir operacinio pritaikymo, kur lemiamą reikšmę įgyja pramonės potencialas, inovacijų tempas ir gebėjimas sprendimus paversti realiais rezultatais.

G. Nausėdos teigimu, Lietuvos inžinierių kompetencijos fotonikos, optikos ir kibernetinio saugumo srityse, ugdytos dar iki tol, kol šios sritys tapo strategiškai svarbios, dabar aktyviai tarnauja gynybos reikmėms.

Dvišaliame verslo forume daug dėmesio skirta Lietuvos ir Suomijos bendradarbiavimui gynybos pramonės, ryšių sistemų, dvejopos paskirties inovacijų, kibernetinio saugumo, kritinės ir civilinės infrastruktūros apsaugos srityse.

Forume taip pat įvyko prezidentų diskusija, kurios metu šalių vadovai aptarė Rusijos keliamas grėsmes, NATO vienybę ir Europos ekonominį atsparumą.

Lietuvos ir Suomijos verslo forume dalyvavo Suomijos verslo delegacija, kurią sudarė apie 40 atstovų, ir per 200 Lietuvos verslo, mokslo ir institucijų atstovų.

Forume taip pat dalyvavo Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas ir Suomijos užsienio prekybos ir vystomojo bendradarbiavimo ministras Ville Tavio.

Šiame straipsnyje:
Alexanderis Stubbas
Gitanas Nausėda
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saugumas

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Didybės nauseda, Dabar pirks 44 tankelius už 2 MILIJARDUS. 1 tankelio kaina- 40 MILIJONŲ. Tai Kauno stadiono kaina!!! KAS TAI ??? PARAMAI JAUNOMS ŠEIMOMS Būstui PINIGŲ kelių Eurų NĖRA, BET GELEŽIUKAMS UŽ 2 MILIJARDUS YRA? Eilė paramai 6 metai !!! KAS tai?? Kokios varganos Žmonių Pensijos, 30% Europos lygio. Ar Jie blogiau dirbo už vokietį ar švedą??? Pensijas gali sutvarkyti per DIENĄ!!! Kaip ir nulėkt į Ukrainą. Sodroje pinigų yra, 3 MIlijardai. Kas užbūrė nausėdą, kad ištisai varo karo psichozę? Dabar įvarys Mums 6%, 15 Milijardu nori iš Mūsų atimti. Pensijos eurais : Prancūzija – 2012 Ispanija – 1829 Estija- 820 Lietuva – 650 Infoclaud. lt
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Butaforija
Gynybos pramonės centras be ginklų.
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